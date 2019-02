9-dniowe święto w Polsce? Jest taka szansa. Powstał specjalny projekt uchwały

Projekt uchwały dotyczący 9-dniowego święta złożyli senatorowie Platformy Obywatelskiej.

Skąd ten pomysł?

W tym roku będziemy obchodzić 40. rocznicę pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski. To właśnie w dniach od 2 do 10 czerwca w 1979 roku.

Papież Jan Paweł II w czasie swojej pierwszej pielgrzymki do Polski odwiedził:

Warszawę (2-3 VI)

Gniezno (3-4 VI)

Częstochowę (4-6 VI)

Kraków (6 VI)

Kalwarię Zebrzydowską (7 VI)

Wadowice (7 VI)

Oświęcim (7 VI)

Nowy Targ (8 VI)

ponownie Kraków (8-9-10 VI)

Podczas tej pielgrzymki z ust papieża Jana Pawła II padły słowa: Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!

Jak wynika z projektu uchwały święto nazywałoby się Dniami Wolności. W czasie trwania 9-dniowego święta wspominano by nie tylko pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski. Wchodziłoby w to także uczenie rocznic unii lubelskiej, pierwszego powstania śląskiego, agresji Niemiec i ZSRR, Okrągłego Stołu, wyborów czerwcowych i wejścia do NATO.

Dni wolności świętowano by między innymi w samorządach terytorialnych. Co najważniejsze 9-dniowe święto nie byłoby oczywiście wolne od pracy.

Inicjatorką pomysłu jest senator Grażyna Sztark z PO.