9 ciekawostek o quadach, których jeszcze nie znasz

SKĄD POCHODZI QUAD?

Choć za pierwowzór quada uznaje się pojazd produkowany pod koniec XIX wieku przez firmę Royal Enfield z Anglii, to w Niemczech powstały pierwsze modele pojazdów, które dały początek quadom znanym obecnie. Ciekawostką jest fakt, że w 1943 roku ich produkcja przeniosła się do jednego z polskich miast. W tym czasie Szczecin, jako jedyne takie miasto w Polsce, mógł poszczycić się produkcją quadów.

ZMIANA QUADA NA WAGĘ ZŁOTA

Kiedy możemy mówić o przełomowym momencie w historii quadów? Wróćmy do roku 1967. Jeden z inżynierów z Hondy wpadł na genialny pomysł, który okazał się punktem przełomowym w produkcji quadów. Wystarczyło zmienić jedną rzecz, by toporna w prowadzeniu maszyna zyskała więcej gracji i łatwości w nawigacji. Rozwiązanie polegało na umiejscowienie sztywnej osi z oponami balowymi w miejsce tylnego koła motocykla. Taki model konstrukcji został szybko zapożyczony przez inne firmy produkcyjne. Od tego czasu to właśnie Japonia dostała miano ojczyzny ATV.

KIEDYŚ WOJSKO, TERAZ ZABAWA

Lekka konstrukcja i uzyskiwanie dużej prędkości sprawiły, że quady były idealnym sposobem na poruszanie się wojska. Nie wymyślono lepszego pojazdu, który pokona ciężki teren, wdrapie się na zbocze, czy przeprawi się przez rzekę. I to z prędkością do 150 km/h! Choć na początku quady były przeznaczone tylko dla żołnierzy, Amerykanie szybko to zmienili. Okazało się, że według nich czterokołowce mogą służyć do zabawy. I cóż, mieli rację! Obecnie jazda quadem jest jedną z najpopularniejszych form rozrywki, a same quady stały się maszynami, o których marzą także dzieci.

QUAD – KOSIARKA, TRAKTOR CZY MOTOCYKL?

Jednym z dylematów jest klasyfikacja quadów jako pojazdów. Pierwsze quady przypominały gigantyczne kosiarki. Niektóry zwolennicy quadów twierdzą, że te pojazdy powinny być klasyfikowane w świetle prawa jako traktory. Czy znajdziemy jednak traktor, który rozpędza się do prędkości osiąganej przez quady? To może przypisać quad jako motocykl? Niestety, również w tym przypadku przepisy nie są jednoznaczne.

Kwestie zakwalifikowania czterokołowców nie są do końca jasne. Od rodzaju naszego czterokołowca zależy również uprawnienie, jakie musimy posiadać na quada.

QUADY A WIEK UCZESTNIKA

Od kilku lat quady stały się pożądanym przez dzieci prezentem na Komunię, czy urodziny. Coraz więcej dzieci marzy o prowadzeniu czterokołowca, jednak powinniśmy pamiętać o bezpieczeństwie. Dla młodszych dzieci, które zaczynają swoją przygodę z motoryzacją, świetnym rozwiązaniem są quady elektryczne. Osiągają one niższe prędkości oraz są mniej awaryjne. Dla dzieci od 16. roku życia można pomyśleć o quadzie spalinowym. W obu przypadkach zabronione jest poruszanie się po drogach publicznych. Obowiązkowym wyposażeniem jest również kask. Nawet jeśli poruszamy się po łatwym terenie, kask jest niezbędny. Warto również uczyć dziecko, już od najmłodszych lat, dobrych nawyków jako kierowca.

KULTOWY MODEL QUADA

Jeśli kogokolwiek zapytamy o najpopularniejszy model quada na świecie, istnieje duże prawdopodobieństwo, że usłyszymy: Yahama Grizzly. Bez wątpienia to właśnie ten quad najsilniej wrył się w pamięć fanom czterech kółek. Jednym z kultowych modeli Grizzly można się przejechać w okolicach Wrocławiu. Godzinna jazda quadem dla jednej osoby kosztuje 149 zł. Oprócz świetnej zabawy podczas jazdy, na uczestników czekają piękne widoki. Wyprawa na qudach odbywa się bowiem w Krainie Wygasłych Wulkanów.

WROCŁAW – WILCZA GÓRA I CZARTOWSKA SKAŁA

Wcale nie trzeba lecieć samolotem ani wybierać się w daleką podróż samochodem, by zobaczyć wulkany. Mamy je w Polsce! I choć wszystkie wygasły dawno temu, powulkaniczny krajobraz wciąż robi wrażenie. Żeby go zobaczyć, wystarczy wybrać się do Krainy Wygasłych Wulkanów, która znajduje się jedynie 80 km od Wrocławia. W Polsce jest wiele pięknych miejsc, o których nawet nie mamy pojęcia. Odkrywanie podwrocławskiej Krainy można zobaczyć podczas wyprawy quadem. Na szczycie wygasłego wulkanu znajduje się również zamek Grodziec, który warto odwiedzić, ponieważ przy dobrej widoczności możemy zobaczyć z niego szczyty Karkonoszy. Podwójna dawka wrażeń gwarantowana!

ZASTRZYK ADRENALINY DLA CIEBIE I TWOICH ZNAJOMYCH

Jeśli pragniesz spędzić czas w plenerze na świeżym powietrzu oraz poczuć sportowe emocje – jazda quadem będzie idealnym rozwiązaniem. Lista miejsc w Polsce, w których możesz się wybrać na jazdę quadem solo lub w parze jest długa. Przed wybraniem się jednak na wyprawę czterokołowcem, pamiętaj, żeby odpowiednio się przygotować. Włóż ubranie, którego bez skrupułów będziesz mógł ubrudzić. Pamiętaj o wygodnych butach, rękawiczkach oraz kominiarce. Dobre przygotowanie przed wyprawą sprawi, że nic nie odbierze Ci przyjemności z prowadzenia wszędołazu!

PREZENT DLA MOTOMANIAKÓW

Przejażdżka quadem to doskonałe rozwiązanie na prezent dla fanów czterech kółek. To nie tylko sposób na aktywne spędzenie czasu. To także test umiejętności kierowcy, który będzie musiał poradzić sobie z wymagającą trasą. Nie ma lepszego pomysłu na prezent dla chłopaka, niż ten, który spełni jego dziecięce marzenia!