11 lipca 2018 roku nakładem wydawnictwa Harper Collins ukazał się thriller psychologiczny Darrena O’Sullivana zatytułowany „Osiem minut”. Na co dzień pracujący w teatrze autor napisał trzymającą w napięciu opowieść, o tym, jak nieprzewidywalnie może się zakończyć z pozoru niewinna znajomość.

O KSIĄŻCE:



PUSTA STACJA KOLEJOWA. MĘŻCZYZNA CZEKA.KOBIETA OBSERWUJE.

Chris obiecał żonie, że wkrótce do niej dołączy. Wszystko dokładnie zaplanował, starannie wybrał czas i miejsce. Osiem minut przed przyjazdem pociągu stanął przy krawędzi peronu.

Sarah nie od razu zdaje sobie sprawę, że uratowała samobójcę. Powinna pójść swoją drogą, ale czuje się odpowiedzialna za mężczyznę, któremu ból i desperacja odebrały chęć do życia. Małomówny i tajemniczy Chris coraz bardziej ją intryguje, powoli staje się jej obsesją. Chociaż on wyraźnie jej unika, Sarah zaczyna go śledzić, a potem odwiedzać w domu. Dąży do zacieśnienia znajomości, nie wie, że byłoby lepiej, gdyby niektóre sekrety na zawsze pozostały nieodkryte.

Pozwól innym kroczyć ścieżką, którą wybrali – nie próbuj ich zawracać, bo sam wylądujesz na bezdrożu.

Wspaniały debiut Brytyjczyka Darrena O’Sullivana – thriller psychologiczny, który sprawi,

że inaczej spojrzysz na nieznajomych…



„Wielce utalentowany nowy autor”

- John Marrs, autor The One i When You Disappeared

***

„Wyjątkowy i oryginalny pomysł, błyskotliwie zrealizowany. Ostatni rozdział spowodował, że miałam serce w gardle! O’Sullivan to zdecydowanie autor, którego należy obserwować.”

- Phoebe Morgan, autorka The Doll House

***

”Absolutnie fenomenalny debiut!”

- Rebecca Pugh

***

„To jedna z najlepszych książek jakie kiedykolwiek czytałam. Wywoływała dreszcze strachu i trzymała mnie w napięciu od początku do końca. Musisz ją kupić!”

- Greta Halliday

***

„Absorbujący, frapujący i zaskakujący od pierwszej strony do szokującego zakończenia. Ta książka wciągnęła mnie i nie chciała puścić.

- Michele Campbell, autorka It’s Always the Husband

***

„Wyjątkowy i totalnie wciągający. Ten pokrętny thriller psychologiczny przerazi was do kości.”

- Gemma Metcalfe, autorka Trust Me



O AUTORZE:

DARREN O’SULLIVAN to Brytyjczyk, obecnie mieszkający w Peterborough. Na co dzień związany jest z teatrem, gdzie reżyseruje sztuki. Po godzinach spędzonych w teatrze pisze thrillery psychologiczne. „Osiem minut” to jego debiutancka powieść. W maju tego roku światową premierę miała jego druga książka „Close Your Eyes”.



