79-latka potrąciła autem 6-letniego chłopca na przejściu dla pieszych

Do wypadku doszło ok. godz. 8.00 rano na przejściu dla pieszych przy ul. Wojska Polskiego. Dzieci szły do szkoły.

- Jeden z pojazdów, jadący w stronę miasta ustąpił dzieciom pierwszeństwa, niestety drugi się nie zatrzymał i potrącił 6-letniego chłopca lusterkiem. Na miejsce przyjechało pogotowie. Lekarze zbadali dziecko i nie stwierdzili poważniejszych obrażeń - zaznacza asp.szt. Grzegorz Szewczyk z policji w Kamiennej Górze.

Dziecko zostało przewiezione na oddział pediatrii do Szpitala w Jeleniej Górze. Jak dodaje Grzegorz Szewczyk, autem kierowała 79-letnia obywatelka Czech.