Coraz popularniejsze we Wrocławiu hulajnogi elektryczne to środek lokomocji, który według polskich przepisów nie istnieje. Formalnie ich kierowcy są więc pieszymi. I - zgodnie z prawem - hulajnogami powinni poruszać się wyłącznie po chodnikach, mimo że to bardzo niebezpieczne, bo urządzenia te rozwijają często prędkość większą niż rower. Kodeks drogowy nie uwzględnia nie tylko hulajnóg, ale i rolek, wrotek czy segwayów. – Drogi dla rowerów są z definicji przeznaczone wyłącznie dla rowerzystów - mówi Waldemar Forysiak z wrocławskiej straży miejskiej. Wkrótce przepisy mają się zmienić. Za jazdę hulajnogą po chodniku zapłacimy mandat.

Pawel Relikowski / Polska Press