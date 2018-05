Dziś (15 maja) w synagodze Pod Białym Bocianem odbyło się uroczyste wręczenie umów dotacyjnych na remont wrocławskich zabytków w 2018 roku.

6 mln zł: kto, ile i na co?

Dofinansowanie o łącznej wysokości blisko 6 mln zł otych z budżetu Miejskiego Konserwatora Zabytków w 2018 roku otrzymały 44 organizacje pozarządowe Pieniądze zostały przeznaczone m.in. na kolejny etap remontu elewacji kościoła św. Wojciecha, konserwację witraży w kościele ewangelicko-augsburskim, rewaloryzację zabytkowych pomieszczeń Synagogi pod Białym Bocianem, prace restauracyjno-konserwatorskie przy lożach profesorskich w Auli Leopoldina, kontynuację rozpoczętej w 2016 roku rewitalizacji Fortu Piechoty przy ul. Pełczyńskiej, konserwację i remont wnętrza tramwaju Baba Jaga z 1925 roku oraz wiele innych zadań. – Dzięki temu, że Miasto od lat konsekwentnie przeznacza środki na ochronę i konserwację zabytków, przez kilkanaście lat udało się wykonać wiele prac zarówno w monumentalnych obiektach sakralnych, jak i w kamienicach czy w nietypowych obiektach, takich jak barki czy tramwaje. Wspieramy finansowo te działania, ponieważ zabytki to duma i siła Wrocławia, dziedzictwo, które chcemy przekazać następnym pokoleniom w dobrym stanie – powiedział wiceprezydent Adam Grehl.– Diecezja Wrocławsko-Gdańska Obrządku Greckokatolickiego: 250 tys. zł na renowację oszkleń kościoła pw. św. św. Wincentego i Jakuba– Diecezja Wrocławsko-Gdańska Obrządku Greckokatolickiego: 24 tys. zł na konserwację gotyckiej polichromii na ścianach i sklepieniu ostrołukowej niszy w zakrystii kościoła pw. św. św. Wincentego i Jakuba– Diecezja Wrocławsko-Gdańska Obrządku Greckokatolickiego: 350 tys. zł na prace konserwatorskie przy elewacjach korpusu kościoła pw. św. Marii Magdaleny– Fundacja Otwartego Muzeum Techniki: 120 tys. zł na konserwację i rewaloryzację Holownika Parowego Nadbór 2018– Parafia Ewangelicko-Augsburska Opatrzności Bożej: 40 tys. zł na konserwację zabytkowego ogrodzenia parafii kościoła Opatrzności Bożej– klasztor o.o. Dominikanów: 410 tys. zł na remont elewacji kościoła św. Wojciecha, etap. 3., remont fragmentu elewacji transeptu kościoła nad kaplicą św. Józefa, remont dachu i elewacji św. Józefa– Fundacja dla Uniwersytetu Wrocławskiego: 800 tys. zł na prace restauracyjno-konserwatorskie przy lożach profesorskich w części audytoryjnej Auli Leopoldiny Uniwersytetu Wrocławskiego– Rzymskokatolicka parafia pw. NMP na Piasku: 400 tys. zł na kompleksowe prace konserwatorskie kościoła pw. NMP na Piasku – elewacja północna kontynuacja– Parafia rzymskokatolicka pw. św. Elżbiety: 90 tys zł na prace konsewatorskie przy epitafium J. F. Hadamera oraz jego żony i epitafium Jeremiasza Katzlera – zabytki ze wschodniej ściany kruchty pod wieżą kościoła pw. św. Elżbiety– Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej: 240 tys. zł na wykonanie poziomej i pionowej izolacji elewacji, ścian C i D w wirydarzu budynku Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej– Klub Sympatyków Transportu Miejskiego: 120 tys. zł na działania w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, restaurację zabytkowego wagonu tramwajowego Konstal 102 Na – VIII etap (ostatni)– Rzymskokatolicka parafia św. Henryka: 230 tys. zł na rewitalizację kościoła św. Henryka poprzez kontynuację prac konserwatorsko-restauratorskich na elewacji zachodniej – etap II– Parafia katedralna pw. Św. Jana Chrzciciela: 400 tys. zł na prace konserwatorskie i restauratorskie północnego fragmentu elewacji prezbiterium Kolegiaty pw. Św. Krzyża– Dom Zakonny Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy: 50 tys. zł na renowację i wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej w Domu Św. Anny – etap. 2.– Rzymskokatolicka parafia pw. św. Karola Boromeusza: 240 tys. zł na rewitalizację kościoła św. Karola Boromeusza w zakresie prac konserwatorsko-restauracyjnych na elewacji północnej oraz dwóch rozet – zakończenie prac– Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia: 150 tys. zł na remont elewacji budynku nr 3a "Josefhaus" w zakresie elewacji północno-wschodniej (część elewacji)– Rzymskokatolickaparafia pw. Najświętszego Imienia Jezus: 200 tys. zł na konserwację Kaplicy św. Franciszka Ksawerego część trzecia w kościele Uniwersyteckim– Towarzystwo Miłośników Wrocławia: 150 tys. zł na prace konserwatorskie i remontowe wnętrza tramwaju Baba Jaga z 1925 roku– Fundacja Bente Kahan: 100 tys. zł na odtworzenie zabytkowej przestrzeni wejściowej w zespole zabytkowych pomieszczeń synagogi Pod Białym Bocianem w kompleksie Włodkowica 5-7-9– Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturalnych "Jedynka": 100 tys. zł na kontynuację rozpoczętej w 2016 roku rewitalizacji Fortu Piechoty nr 9 przy ul. Pełczyńskiej 33 jako zachowanie oraz przywrócenie do stanu świetności substancji zabytkowej miasta przez działania konserwatorskie i renowacyjne– Metropolitarne Wyższe Seminarium Duchowne: 100 tys. zł na remont stolarki okiennej – etap 6.– Archidiecezja Wrocławska: 200 tys. zł na dokończenie remontu konserwatorskiego elewacji kamienicy przy ul. Katedralnej 8 oraz naprawę konstrukcji budynku – etap 3.– Parafia Katedralna pw. Św. Jana Chrzciciela: 50 tys. zł na prace adaptacyjno-konserwatorskie w krypcie płd.-wsch. katedry św. Jana Chrzciciela– Diecezja Wrocławska Kościoła Polskokatolickiego: 50 tys. zł na prace konserwatorskie 4 epitafiów na elewacjach kościoła św. Marii Magdaleny– Diecezja Wrocławska Kościoła Polskokatolickiego: 76 tys. 200 zł na prace konserwatorskie i restauratorskie przy epitafium Ictaviusa Pestaluzziego w kościele pw. Św. Marii Magdaleny – rekonstrukcja zniszczonych alabastrowych rzeźb– Fundacja Bente Kahan: 115 tys. 640 zł na rewaloryzację zespołu zabytkowych pomieszczeń synagogi Pod BIałym Bocianem w ramach programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń we Wrocławiu w kompleksie Włodkowica 5-7-9– Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Anny: 200 tys. zł na ratunkowy remont elewacji kościoła pw. Św. Anny (XIV w.) – etap. 3.– Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Maurycego: 50 tys. zł na prace konserwatorskie i restauratorskie przy pomniku św. Jana Nepomucena oraz ogrodzeniu pomnika Matki Bożej z Dzieciątkiem i przed kościołem św. Maurycego– Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła: 100 tys. zł na remont elewacji kościoła pw. Św. Michała Archanioła – wieża południowa i wschodnia– Parafia Ewangelicko-Augsburska Św. Krzysztofa: 90 tys. zł na renowację zabytkowych okien i witraży w kościele św. Krzysztofa z XIV w. – etap 4.– Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Św. Stanisława, Doroty i Wacława: 70 tys. zł na konserwację epitafium Ernesta Wilhelma von Menzelsberg wraz z otaczającą go dekoracją malarską– Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Św. Stanisława, Doroty i Wacława: 200 tys. zł na remont wnętrza kościoła pw. Św. Św. Stanisława, Doroty i Wacława – dokończenie nawy północnej bez kaplicy – kontynuacja prac– Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii rzymskiej: 30 tys. zł na obrazy– Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła: 200 tys. zł na prace konserwatorskie zachodniej elewacji transeptu północnego kościoła pw. Św. Michała Archanioła