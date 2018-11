500 plus tylko dla pracujących Polaków? "Czy się stoi czy się leży 500 plus się należy"

Poseł z Legionowa i byly podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji zapowiada zmiany w programie Rodzina 500 Plus. Zdaniem posła trwale bezrobotni rodzice celowo nie szukają pracy, bo pobierają świadczenia. Tak samo zwalniające się z pracy kobiety.

- To jest dysfunkcyjne. 500 plus sprawia, że trwale bezrobotni rodzice nie podejmują pracy, bo korzystają z dodatku. Jeśli ojciec z matką nie pracują a utrzymują się tylko ze świadczeń socjalnych, to jest to problem. Nie może być tak, że obydwoje nie pracują, bo w takich przypadkach 500 plus jest szkodliwe - przyznaje Grabiec dla se.pl i dodaje, że pieniądze powinny być też wypłacane na pierwsze dziecko bez względu na wysokość dochodu. Oczywiście tylko dla pracujących rodziców.

Pomysł opozycji krytykują już członkowie Prawa i Sprawiedliwości. Europoseł Ryszard Czarnecki odpowiedział, że "niepracujący rodzice i wychowujący dzieci pracują ciężej niż posłowie PO". Czarnecki oburzył się tą propozycją i dodał, że to dyskryminacja rodaków.

Przypomnijmy, że Program Rodzina 500 plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez kryterium dochodowego. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko.

