500 plus - nowe wnioski. Zbliża się ważny termin, nie przegapcie go!

500 Plus - wrzesień 2018 był ostatnim miesiącem, w którym wypłacone zostało świadczenie wychowawcze na podstawie dotychczas złożonego wniosku. By otrzymywać 500 plus od października, trzeba było złożyć nowy wniosek. Formalnie termin mijał z końcem sierpnia, ale jest jeszcze ostatnia furtka dla spóźnialskich, by nie stracić pieniędzy.

Do końca października 2018 trzeba złożyć wniosek o 500 plus, by otrzymać świadczenie z wyrównaniem za październik i listopad. Jeśli wniosek złożymy później, np. w listopadzie czy grudniu, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca jego złożenia, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące.