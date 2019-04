5 i 6 kwietnia wesprzyj Wielkanocną Zbiórkę Żywności DODAJ SMAKÓW DO KOSZYKA

W ubiegłym roku, dzięki ofiarności darczyńców, wolontariusze zebrali przez dwa dni Wielkanocnej Zbiórki Żywności DODAJ SMAKÓW DO KOSZYKA 35 ton artykułów spożywczych, które trafiły do około 7000 osób potrzebujących. Bank Żywności we Wrocławiu jest gotowy przyjąć i przekazać znacznie więcej produktów.

Przez dwa dni wolontariusze Banku Żywności we Wrocławiu w wybranych sklepach będą dyżurować przy specjalnie oznakowanych koszach informując o akcji. Na koniec żywność będzie odbierana, sortowana, ważona i przygotowywana do dostarczenia do lokalnych fundacji, stowarzyszeń, towarzystw, kościołów, parafii, zakonów, związków emerytów, zespołów szkół, rad osiedli, specjalnych ośrodków wychowawczych, domów samotnych matek, schronisk dla bezdomnych, kuchni charytatywnych, organizacji harcerskich. Osoby potrzebujące otrzymają wsparcie jeszcze przed świętami.

Każdy klient będzie mógł przekazać wolontariuszom produkty spożywcze, którymi chce podzielić się z osobami najuboższymi. Produkty rekomendowane to: olej, konserwy mięsne i warzywne, mąka, cukier, olej, bakalie, czy słodycze.

– Każdy sam decyduje, czym chce podzielić się z ubogimi. Niektórzy kupują cale zgrzewki pyszności, inni przekazują np. tylko jedną butelkę oleju i to też jest piękny i bardzo potrzebny gest. Każdy produkt ma znaczenie. Nie trzeba dużych pieniędzy, tylko serca i chęci. Żywność z koszy zbiórkowych w konkretnym mieście trafi do osób potrzebujących z lokalnej społeczności, do naszych sąsiadów, osób i dzieci, których nie stać na zakup jedzenia - podkreśla Piotr Gluz – Dyrektor Banku Żywności we Wrocławiu.

W całej Polsce ponad 1,6 miliona osób, żyjąc w skrajnym ubóstwie, na wszystkie swoje wydatki ma do dyspozycji mniej niż 600 zł miesięcznie. Jeszcze więcej osób mimo stałego zatrudnienia, nie jest w stanie zapewnić sobie jedzenia na co dzień. Podstawowa pomoc żywnościowa pozwala na godne życie i ułatwia potrzebującym powrót do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Bank Żywności we Wrocławiu pomaga blisko 50 tys. potrzebującym współpracując z ponad 160 partnerami. Produkty zebrane podczas zbiórki trafią do najbiedniejszych dzieci, rodzin wielodzietnych, samotnych rodziców, bezdomnych, chorych i bezrobotnych, a także do osób pracujących, których nie stać na zakup żywności.

Bank Żywności we Wrocławiu jest organizacją pożytku publicznego, której misją od ponad 15 lat istnienia jest przeciwdziałanie marnowaniu żywności i niedożywieniu w woj. dolnośląskim. Jest zrzeszony w Federacji Polskich Banków Żywności. Specjalizuje się w pozyskiwaniu, transportowaniu i dystrybucji produktów żywnościowych. Organizacja jest w stanie przyjąć i rozdysponować każdy rodzaj żywności, nawet z krótkim terminem przydatności do spożycia, w tym produkty świeże i wymagające warunków chłodniczych, spełniając przy tym wszystkie kryteria bezpieczeństwa. Bank Żywności we Wrocławiu dzięki codziennym działaniom pozyskuje ponad 3 000 ton jedzenia rocznie. Żywność pochodzi m.in. od producentów, rolników, sieci handlowych i ze zbiórek żywności. Duża część produktów jest dystrybuowana w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Organizacja aktywnie działa również na rzecz niemarnowania żywności i zdrowego odżywiania poprzez edukację skierowaną do różnych grup społecznych, w tym kampanii społecznych i warsztatów. Bank Żywności we Wrocławiu w ciągu ostatniego roku przeprowadził 310 warsztatów edukacyjnych. Więcej informacji na www.bankzywnosci.wroclaw.pl