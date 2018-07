Na 5. Festiwal "Góry Literatury" zaprasza noworudzkie Centrum Kultury od 13 do 22 lipca.

Mieroszów od piątku do niedzieli zaprasza na radosny festiwal. [Rozmowa NaM]

To, że są wakacje, nie jest powodem, żeby przestać czytać książki. O książkach można także rozmawiać i wybrać się na festiwal. W przyszłym tygodniu warto zaplanować wyjazd do Nowej Rudy. Miasteczko zamieni się w literacką letnią stolicę, bo od 13 do 22 lipca trwać tu będzie Festiwal „Góry Literatury”. – Każdy dzień będzie atrakcyjny – mówi Gabriela Buczek, dyrektor Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda, organizatorka imprezy. – Interesująco zapowiada się np. niedziela, 15 lipca, bo w programie znajdzie się spotkanie z Martą Dymek (autorką roślinnego bloga Jadłonomia autorką książek – przyp. red.), będzie Jagoda Szelc, reżyserka filmu "Wieża. Jasny dzień" i obejrzymy film – dodaje. . Na festiwalu gościć będą m.in.: Olga Tokarczuk, Łukasz Orbitowski, Wojciech Chmielarz. Spotkania odbywać się będą w Ludwikowicach Kłodzkich, Woliborzu, Włodowicach, Jugowie, Nowej Rudzie i Wałbrzychu.