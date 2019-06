44-letni Rafał P., szef jednej z fundacji, oskarżony o gwałty! Przeczytaj szczegóły

Mężczyzna prowadził fundację zajmującą się pomocą dla osób starszych i chorych. Pokrzywdzone pracowały w fundacji, a Rafał P. był ich szefem.

Do przestępstw dochodzić miało – twierdzą śledczy - od lutego 2015 do czerwca 2017 roku. Rafał P. dotykał pokrzywdzonych po piersiach, w okolicach krocza, a także wkładał ręce pod odzież. Do tego całował i łapał za pośladki. Wśród pokrzywdzonych są dwie dziewczynki, mające mniej niż 15 lat.

Zeznania w śledztwie składały same pokrzywdzone oraz ich rodzice. Fundacja prowadziła domy opieki dla osób starszych. Zarządzający nią Rafał P. to osoba wcześniej wiele razy karana m in za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa czy kradzieże. Pokrzywdzone w sprawie młode kobiety i dziewczęta zatrudniał nielegalnie. Nie miały umowy o pracę a czas pracy „ewidencjonował” wpisując do zeszytu.

Jedna z dziewcząt miała być przez niego wykorzystana seksualnie pierwszego dnia pracy. Miała mniej niż 15 lat. Powiedział, że jest lekarzem i mówił, że zrobi jej masaż. Zaczął dotykać, próbował rozbierać. Drugą z ofiar zawiózł samochodem do lasu. Obiecał, że będzie uczył ją prowadzić samochód. W lesie zatrzymał się, rozłożył siedzenia i próbował wkładać ręce pod jej ubranie. Kładł się na nią. Jeszcze inną z pokrzywdzonych kobiet straszył, że jak mu nie ulegnie to będzie gorzej traktowana i będą jej zlecane cięższe prace.