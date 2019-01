40 lat minęło… Wielki jubileusz zespołu Bajm we Wrocławiu [ZDJĘCIA]

Zawody przyszłości - Koduj z Gigantami!

R.S.

Dynamiczny rozwój technologii, powszechna dostępność urządzeń mobilnych, szybsza komunikacja i przepływ informacji - wszystko to, co dzieję się obecnie wokół nas sprawia, że przybywa coraz więcej zawodów związanych z IT. Jeszcze dekadę temu niewiele osób by pomyślało, jak szeroką...