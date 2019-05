Recenzja. „Medea” – najnowsza premiera we Wrocławskim Teatrze Pantomimy. Ujmująca, choć przerażająca

„Medea” to spektakl, na który najlepiej pójść w parze: żona z mężem, narzeczona z narzeczonym, kochanka z kochankiem, dziewczyna z chłopakiem. To opowieść o kobiecie – jej roli we współczesnym świecie, w rodzinie, w domu. O kobiecych radościach i dramatach.