Wojciecha Młynarskiego, zawsze obecnego na PPA, nie zapomnimy nigdy. Już w zeszłym roku (Wojciech Młynarskie zmarł 15 marca 2017 roku, tuż przed rozpoczęciem Przeglądu) Konrad Imiela, dyrektor wrocławskiego Teatru Muzycznego Capitol, który organizuje PPA, zaproponował prezydentowi miasta, by nadać imię mistrza polskiej piosenki skwerowi przy Capitolu.

I oto jest, 24 marca o godz. 15 tabliczka zostanie odsłonięta, a piosenki Młynarskiego zaśpiewają słuchacze Studium Musicalowego Capitol. – W czasach kryzysu autorytetów powinniśmy dbać o to, żeby niekwestionowane autorytety w dziedzinie kultury, jak Wojciech Młynarski, były obecne w pamięci publicznej. Dlatego wystąpiłem do prezydenta Wrocławia z propozycją nazwania skweru przed naszym teatrem jego imieniem – mówił rok temu Konrad Imiela. Proces nadawania imienia skwerowi odbył się wyjątkowo szybko, został przeprowadzony w trybie specjalnym. Wszystko, by uhonorować artystę od lat związanego z Przeglądem, wyjątkowego gościa, a może raczej domownika na festiwalu.Przegląd potrwa w tym roku od 16 do 25 marca. I są jeszcze dostępne bilety. Można kupić bilety na koncert Camille, francuskiej wokalistki, bardzo znanej na świecie (od 80 do 100 zł, 18 marca w Capitolu). Są bilety na wydarzenia towarzyszące: premierę muzyki do filmu „Good L.U.C.K” (17 marca w Starym Klasztorze), występ Mateusz Pospieszalski Quintet (18 marca w Vertigo Club), projekcję filmu „Młynarski. Piosenka finałowa” w OH Kinie (24 marca, bezpłatne wejściówki można odebrać w kasie Capitolu).Można kupić bilet na Jazz Band Młynarski/Masecki/Natty Congeroo (60 zł, 22 marca w Zaklętych Rewirach). To swingowo-jazzowa potańcówka. – Zachęcamy do ubrania się w stroje przypominające te z lat międzywojennych, kiedy to podobne potańcówki były bardzo modne – zachęca Cezary Studniak, dyrektor artystyczny Przeglądu.O dziwo, są jeszcze do kupienia bilety na koncert Camille. – Narzuciłem sobie misję pokazywania artystów oryginalnych i docenianych, ale niekoniecznie znanych na rodzimej scenie – śmieje się Cezary Studniak. – Camille jest wszechstronna, nie zna ograniczeń, śpiewa wszystkimi technikami, jest kompatybilna z estetyką naszego Przeglądu. A do Polski przyjeżdża pierwszy raz – dodaje. Są też bilety na „The Blind Poet” Needcompany (po 25-45 zł, 25 marca). Warto też zwrócić uwagę na to, że na wieczorne koncerty w Klubie w Capitolu będzie dostępna pula biletów – na godzinę przed koncertem, w kasie Capitolu.Autorami pięciu statuetek Tukanów są Joanna Hrisulidu i Tomasz Szydełko, a inspiracją graficzna oprawa Przeglądu, którą wymyślił Ryszard Kaja, wybitny malarz, grafik i scenograf. Tukany dostaną laureaci Konkursu Aktorskiej Interpretacji Piosenki, a tych poznamy 23 marca wieczorem.