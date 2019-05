30 zł za kilogram pietruszki, kilogram cebuli za 7 zł. Dlaczego warzywa są coraz droższe?

- Pietruszka jest bardzo droga. Rzeczywiście, w tamtym roku była susza, co musiało się odbić na cenie pietruszki. Teraz jesteśmy w najcięższym okresie, bo mamy przednówek. To znaczy, że młodych rzeczy jeszcze nie ma, są za to stare i przeważnie pogoda w poprzednim sezonie przekłada się na cenę - tłumaczy Ewa Wichłacz ze stoiska na Targowisku Niedźwiedzia.

Za kilogram pietruszki u pani Ewy zapłacimy 20 złotych.

Podrożały także inne warzywa, nie tylko pietruszka. Przykładowo, za główkę starej kapusty zapłacimy 6 złotych za kilogram, za marchew 3,50 zł, seler - 7,50 złotych, a za starą cebulę 5,50 złotych za kilogram.

- Podrożała cebula, marchew i kapusta. Kapusty osiągają kosmiczne ceny, to o 150 proc. więcej niż w ubiegłych latach. Na marchewce mamy do czynienia z różnicą przynajmniej dwóch złotych na kilogramie w porównaniu do poprzedniego sezonu. Kolosalne różnice obserwujemy też w przypadku sprzedaży cebuli, która poszła w górę 100 procent, seler też minimum o 2 złote na kilogramie poszedł w górę. Reszta warzyw, powiedzmy, że utrzymuje się na tym samym poziomie co w ubiegłym roku - dodaje Wichłacz.

Na innym stoisku Targowiska Niedźwiedzia ekspedientka wyjaśnia nam, że susza to tylko jeden z powodów. - Pietruszkę na przykład w ogóle trudno jest wyhodować, nie jest łatwa w uprawie, nie wszystkie nasiona wschodzą - mówi pani Elżbieta.