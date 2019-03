30 groszy to najniższa emerytura w regionie. Najwyższa wynosi aż 13 tysięcy złotych!

- Gdy spojrzymy na przebieg ubezpieczenia osób, które dostają wysokie emerytury to bardzo jasno widzimy, że są to seniorzy, którzy na emeryturę przeszli późno po przepracowaniu wielu dziesiątków lat – mówi Iwona Kowalska – Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku – Oczywiście wysokość naszych zarobków ma także wpływ na to, co na nasze konto będzie wpływało po zakończeniu aktywności zawodowej ale liczą się przede wszystkim staż, regularny wpływ składek na emerytalne konto i nie śpieszenie się z przejściem na emeryturę - dodaje rzeczniczka.

Wśród dobrze sytuowanych seniorów są pracownicy naukowi, lekarze i osoby zajmujące kierownicze stanowiska w różnych branżach. Stosunkowo niewielkie emerytury dostają natomiast przedsiębiorcy.

- To jest efekt tego, że w czasie prowadzenia działalności gospodarczej odprowadzali do ZUS najniższe z możliwych składki – wyjaśnia Kowalska-Matis. – Cudów nie ma, jeśli nie płacimy składek na ubezpieczenie społeczne, nie spodziewajmy się, że emerytura będzie wysoka – dodaje.

WROCŁAW

Najwyższa emerytura wypłacana przez Oddział ZUS we Wrocławiu to 12643,53 plus dodatek pielęgnacyjny w kwocie 222,01 zł. Pobiera ją pan w wieku 85 lat, który w momencie przejścia na emeryturę miał prawie 54 lata stażu pracy. Ponadto wrocławianina ma udokumentowane bardzo wysokie zarobki -powyżej 250 proc. przeciętnej krajowej.

Najniższa emerytura we Wrocławiu wynosi zaledwie 30gr, pobiera ją pani w wieku 61 lat, której staż pracy wynosi 4 miesiące a składki zgromadzone na koncie to niespełna 80 zł.

WAŁBRZYCH

Najwyższa emerytura, jaką Wałbrzyski Oddział ZUS wypłaca emerytowi to prawie 13000 złotych. Na tą wysoką kwotę składa się przede wszystkim bardzo długi staż pracy wynoszący 53 lata. Pan na emeryturę przeszedł w wieku 72 lat.

Najniższa emerytura wypłacana przez Oddział ZUS w Wałbrzychu to zaledwie 1,89 zł, którą otrzymuje mężczyzna urodzony w 1949. Pan ma udokumentowane tylko 18 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej z podstawą mniejszą od minimum i nie posiada żadnego kapitału początkowego.

LEGNICA

Najwyższa emerytura, jaką wypłaca Oddział ZUS w Legnicy wynosi 12 616,70 zł. Dostaję ją lekarz, który zakończył swoją aktywność zawodową po ukończeniu 80 roku życia po przepracowaniu 57 lat.

Najniższa emerytura wypłacana w Legnicy to tylko 0,70 zł. Ta niewielka kwota wpływa, co miesiąc na konto mieszkańca Legnicy, który na umowę zlecenia pracował zaledwie 12 dni w ciągu swojego życia i po ukończeniu 65 lat przeszedł na emeryturę.