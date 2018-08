3 sierpnia. Do końca roku pozostaje tylko 150 dni. Dziś imieniny obchodzi: Augustyn, Cyra, Dalmacjusz, Eufroniusz, Lidia, Marana, Miłosław, Nikodem, Nikodema, Piotr, Symeon i Szczepan. 3 sierpnia to Święto Niepodległości Republiki Nigru - państwa położonego na Saharze w Afryce Zachodniej. W latach dwudziestych XX wieku Niger wchodził w skład francuskiej Afryki Zachodniej. Pod koniec lat pięćdziesiątych otrzymał autonomię w ramach Wspólnoty Francuskiej. W 1960 roku uzyskał upragnioną niepodległość. Wcześniej jednak podpisał z Francją porozumienie w sprawie pomocy finansowej, kulturalnej, technicznej i obronnej.

Kilka faktów z 3 sierpnia w Polsce:



1783 – Zawalił się kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kaliszu.



1914 – I wojna światowa: Armia niemiecka wkroczyła do Częstochowy.

1914 - Józef Piłsudski utworzył w Krakowie Pierwszą Kompanię Kadrową.



1928 – Ukazał się ostatni numer krakowskiego dziennika „Nowa Reforma”.



1944 - 3. dzień powstania warszawskiego: Niemcy wprowadzili do walk z powstańcami sztukasy. Biuro Informacji i Propagandy uruchomiło w Śródmieściu 6 patroli megafonowych. W pacyfikacji Wawrzyszewa zamordowano 30 osób.



1944 - Armia Czerwona zdobyła Sanok.

1944 - Stoczono bitwę pod Truskawką między oddziałami Grupy Kampinos a oddziałami Wehrmachtu.



1946 – Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku skazał na karę śmierci Danutę Siedzikównę ps. „Inka”, sanitariuszkę

4. szwadronu odtworzonej na Białostocczyźnie 5 Wileńskiej Brygady AK, a w 1946 roku w 1. szwadronie Brygady działającym na Pomorzu.



1990 – Podjęto decyzję o przywróceniu lekcji religii w szkołach.

2001 – W Sosnowcu odbył się pogrzeb Edwarda Gierka.



A na świecie:



1492 – Krzysztof Kolumb wypłynął z Palos de la Frontera w poszukiwaniu zachodniej drogi do Indii.



1829 – W Paryżu odbyła się premiera opery Wilhelm Tell Gioacchino Rossiniego.

1940 - Litwa została przyłączona do ZSRR.



1941 – Chorwaccy ustasze dokonali masakry ponad 2600 Serbów w mieście Glina w centralnej Chorwacji.





źródło: wikipedia.org



Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.