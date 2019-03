3 marca. Dzisiaj niedziela handlowa, czy niehandlowa? Przeczytaj!

Wolne od handlu niedziele pozwoliły części Polaków ograniczyć wydatki. Pozytywny wpływ zakazu handlu na zawartość portfela widzi co szósty badany. Dla czterech na pięciu nie zmieniło się nic, a jeden na siedemnastu wydaje więcej. Powód? Pieniądze zaoszczędzone w tradycyjnych sklepach, a nawet więcej, pochłaniają zakupy w internecie, organizacja spotkań towarzyskich, a także wyjścia do restauracji, kina czy teatru – wynika z badań dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

Jak wiadomo, nie oznacza to, że w niedzielę z zakazem handlu w ogóle nie zrobimy zakupów. Są placówki, w których zakaz handlu nie obowiązuje.

To oznacza, że w najbliższą niedzielę 3 marca 2019 roku obowiązuje zakaz handlu.

SKLEPY OTWARTE W NIEDZIELĘ 3 MARCA 2019

Jak wspomnieliśmy, 3 marca zakupy zrobimy między innymi w aptekach, stacjach benzynowych czy kioskach. Otwarte są także sklepy osiedlowe, w których za ladą stanie właściciel sklepu lub członek jego najbliższej rodziny. Podobnie jest ze sklepami "Żabka" i "Freshmarket.

SKLEPY OTWARTE 3 MARCA. GODZINY OTWARCIA SKLEPÓW 3 MARCA

OTWARTE SKLEPY 3 MARCA - BIEDRONKA

3 marca – zamknięte

Wyjątkiem jest Biedronka na Dworcu Głównym PKP we Wrocławiu.

OTWARTE SKLEPY 3 MARCA - ŻABKA i FRESHMARKET

3 marca - sklepy otwarte w zależności od decyzji ajentów. Również osoby prowadzące poszczególne placówki decydują o godzinach otwarcie.

OTWARTE SKLEPY 3 MARCA - AUCHAN

3 marca- zamknięte

OTWARTE SKLEPY 3 MARCA - CARREFOUR

3 marca- zamknięte

OTWARTE SKLEPY 3 MARCA - LIDL

3 marca- zamknięte

OTWARTE SKLEPY 3 MARCA - KAUFLAND

3 marca- zamknięte

OTWARTE SKLEPY 3 MARCA - NETTO

3 marca- zamknięte

OTWARTE SKLEPY 3 MARCA - TESCO

3 marca- zamknięte

GALERIE HANDLOWE 3 MARCA 2019

Pamiętajmy, że w galeriach handlowych otwarte są m.in. kina, restauracje i inne placówki niehandlowe, ponadto galerie organizują różne wydarzenia, by przyciągnąć klientów do siebie. Warto sprawdzić co się dzieje w danych obiektach.

Arkady Wrocławskie

3 marca- zamknięte

Aleja Bielany

3 marca- zamknięte

Astra

3 marca- zamknięte

Auchan Bielany

3 marca- zamknięte

Galeria Dominikańska

3 marca- zamknięte

Korona

3 marca- zamknięte

Ferio Gaj

3 marca- zamknięte

Magnolia

3 marca- zamknięte

Marino

3 marca- zamknięte

Pasaż Grunwaldzki

3 marca- zamknięte

Renoma

3 marca- zamknięte

Sky Tower

3 marca- zamknięte

Odwiedzając Sky Tower w czerwcowe niedziele niehandlowe będzie można skorzystać z oferty gastronomicznej i rozrywkowej, biura podróży oraz wjechać na Punkt Widokowy.

Wroclavia

3 marca– zamknięte

