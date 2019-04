3-Majówka 2019 we Wrocławiu. Koncerty, program [ROZPISKA GODZINOWA]

3-majówka 2019 to największy plenerowy festiwal we Wrocławiu. Co roku na Pergoli możemy uczestniczyć w koncertach największych światowych i polskich gwiazd muzycznych. 3-majówkę poprzedza, a może raczej jest jego częścią bicie Gitarowego Rekordu Guinnessa na wrocławskim Rynku.

Kto zagra na 3-majówce w tym roku? Między innymi Tarja Turunen (była wokalistka grupy Nightwish), zespół Slade (legenda brytyjskiego rocka), Napalm Death (legenda grindcore, zaznaczająca w swej muzyce silne wpływy death metalu) czy Therion (legenda metalu symfonicznego). Jak widać, usłyszymy mocne brzmienia. Ale nie zabraknie też czegoś dla miłośników muzyki alternatywnej, nie mającej związku z metalem.

Wystąpi bowiem także O.S.T.R. i The Dumplings. Dla wrocławian zaśpiewa także Tomasz Organek. Doskonale wiadomo, że 3-majówka to zróżnicowany festiwal, dlatego wrocławianie wybiorą się zapewne na koncerty swoich ulubionych gwiazd i zespołów. Z tego powodu warto znać dokładną rozpiskę godzinową. Kto kiedy zagra i na jakiej scenie? Zobaczcie. Oczywiście pamiętajcie, że z powodu nieprzewidzianych okoliczności (np. pogoda czy problemy z dojazdem artysty) godziny rozpoczęcia poszczególnych koncertów mogą ulec zmianie.

3-Majówka 2019 Wrocław. Koncerty. Rozpiska godzinowa

Biorąc pod uwagę fakt, że zapewne nie wszystkie koncerty są przez wrocławian tak samo oczekiwane, zamieszczamy dokładny godzinowy program poszczególnych wydarzeń. W pierwszym dniu zagrają m.in. Slade i Therion, w drugim Alestorm, a w trzecim Tarja Turunen. A to tylko zagraniczne gwiazdy tegorocznej edycji. Zobaczcie dokładny program.

3 majówka Wrocław, 1 maja 2019

Pergola, ul. Wystawowa 1

wejście od godz 16.00

Scena ZOO

17.00 – COMA

18.50 – Nocny Kochanek

20.45 – Organek

Pergola

17.30 – Napalm Death

19.40 – Slade

21.25 – Therion

23.00 – planowany koniec imprezy