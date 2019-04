250. odcinek „Kuchennych rewolucji”. Gdzie tym razem zawita Magda Gessler?

Królowa polskiej kuchni tym razem zawita do Konstantynowa Łódzkiego, gdzie przyprawi właścicielkę o śmiech i łzy. Czy wspólnie zapracują sobie na stworzenie restauracji marzeń?

W jubileuszowym odcinku poznamy Agnieszkę, która restaurację w Konstantynowie Łódzkim otworzyła 5 lat temu. Ponieważ lokal mieści się w podwórzu, postanowiła nazwać go „Zakątek smaku”. Początkowo goście chętnie przychodzili na jej domowe dania. Być może dobra passa trwałaby do dzisiaj, gdyby nie różne zdarzenia, które stanęły na drodze właścicielki. Najpierw rozpadło się jej małżeństwo, a niedługo później kobieta uległa poważnemu wypadkowi. Leczenie i rehabilitacja trwały ponad rok. W tym czasie lokal został zamknięty. Kiedy Agnieszka wróciła do zdrowia, ponownie zajęła się prowadzeniem baru.

Okazało się jednak, że „Zakątek smaku” stracił klientów, których po nowym otwarciu już nie udało się odzyskać. Pieniędzy brakuje nawet na zatrudnienie pracowników, przez co w kuchni pracuje rodzina Agnieszki. Właścicielka nie potrafi zdiagnozować problemu dlaczego jej lokalu nie odwiedzają klienci. Nie chce jednak zamykać restauracji, wierząc że dobra passa jeszcze do niej wróci. Czy Magdzie Gessler uda się spełnić jej marzenie?

Wiosną „Kuchenne rewolucje” nadal pozostają niekwestionowanym hitem czwartkowych wieczorów. Średnia oglądalność pierwszych trzech odcinków 19. sezonu to aż 2,16 mln widzów. W grupie komercyjnej 16-49 program wybiera aż 22,54% widowni, co daje pozycje zdecydowanego lidera w czasie nadawania.

W obecnym sezonie Magda Gessler pojawi się jeszcze między innymi w tczewskiej „Pierogarni” oraz warszawskim „Bistro Tarchomin”. Z kolei jesienią „Kuchenne rewolucje” będą świętować emisję 20. sezonu. Zdjęcia do jubileuszowej edycji już się rozpoczęły.

źródło: materiały prasowe TVN