25 lat Manufaktury w Bolesławcu

Sięgająca kilka wieków wstecz tradycja wyrobu w Bolesławcu to bogate i cenne dziedzictwo. Jednak żadna tradycja nie może trwać w niezmienionym stanie, nie reagując na zmiany jakie zachodzą w społeczeństwie, w technologii, w stylu życia ludzi. Dlatego Manufaktura w Bolesławcu postawiła sobie za cel, by z pomocą artystów, projektantów i malarzy ceramiki nadawać tej tradycji nowy wymiar, interpretować ją we własny sposób, eksperymentować i poszukiwać. Każda z nowych kolekcji to zaskakujący dyskurs z tym dziedzictwem, próba redefinicji charakterystycznych dla regionu form i zdobień. Dzięki wyobraźni i talentowi współpracujących z Manufakturą w Bolesławcu twórców i bogactwu inspiracji nowe wzory choć zakorzenione w tradycji są współczesne i świeże. Świetnie trafiają w gusta klientów, którzy znużeni masowo wytwarzanymi przedmiotami poszukują przedmiotów z duszą: wytwarzanych przez utalentowanych rzemieślników, niepowtarzalnych, reprezentujących lokalną historię i kulturę materialną.

Pytany o najważniejszy z sukcesów osiągniętych przez Manufakturę w Bolesławcu, Paweł Zwierz zdecydowanie stwierdza, że jest nim z pewnością pozycja lidera wśród bolesławieckich firm jeśli chodzi o tworzenie nowego, autorskiego wzornictwa przemysłowego. „Poprzez współpracę ze znanymi artystami i projektantami oraz stworzenie nowej linii form i wzorów, zbudowaliśmy pomost pomiędzy tradycją i nowoczesnością. Jesteśmy dumni, że nasza konsekwentna praca na tym polu jest coraz częściej doceniana przez ekspertów w dziedzinie designu, a nasze kolekcje zdobywają prestiżowe nagrody, trafiają na wystawy designu w Polsce i zagranicą czy do muzealnych kolekcji. Tu z przyjemnością pochwalę się naszymi ostatnimi sukcesami: lampy Symetria zaprojektowane przez Bartka Mejora zdobyły tytuł must have 2018, a kolekcja Renesans Doroty Koziary trafiła na wystawę „Po drugiej stronie rzeczy. Polski dizajn po 1989 roku” która właśnie otworzyła się w Muzeum Narodowym w Krakowie.”

To, co zdecydowanie wyróżnia Manufakturę w Bolesławcu to również działania skoncentrowane na promocji ceramicznej tradycji i uczynienia z niej regionalnej atrakcji turystycznej. „Chcemy podążać w tym kierunku i mamy na to wiele pomysłów. Jednym z nich jest z pewnością budowa warsztatów ceramicznych, gdzie odwiedzający nas turyści będą mogli spróbować swoich sił we własnoręcznym tworzeniu i zdobieniu ceramiki. Chcemy w ten sposób budować wiedzę na temat polskiego rzemiosła, promować je w kraju i zagranicą, gdzie mamy wielu oddanych kolekcjonerów naszych naczyń. Chcemy też nadal udoskonalać i uatrakcyjniać szlak turystyczny po naszym zakładzie i edukację odwiedzających nas osób – dzieci i dorosłych. Mamy nadzieję, że budynek warsztatów uda nam się oddać do użytku już w czasie tegorocznych wakacji.” – zapowiada Paweł Zwierz.

Jubileusz 25-lecia Manufaktury w Bolesławcu zbiega się z 100 rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. „Tę wyjątkową okazję chcemy uczcić organizując jesienią w Bolesławieckim Ośrodku Kultury ekspozycję biało-czerwonej kolekcji Roses, autorstwa naszej głównej projektantki, Magdy Gazur. – mówi Paweł Zwierz