2000 złotych na bonie z Facebooka do wykorzystania w Castoramie? To oszustwo!

Skontaktowaliśmy się z Castoramą. Oto, co nam odpowiedziała:

- Castorama Polska nie prowadzi obecnie żadnego konkursu na swoim oficjalnym profilu na portalu społecznościowym Facebook. Nie proponują też jego użytkownikom bonów, czy pieniędzy za udostępnianie postów. Na bieżąco zgłaszają do administracji portalu wszelkie tego typu nieuczciwe czy niezgodne z jego polityką inicjatywy. Zachęcają wszystkie osoby, które napotkają na budzące ich wątpliwości działania do przekazywania informacji na ten temat oraz bezpośrednie zgłaszanie ich do Facebooka - radzi Paweł Tabaka z biura prasowego Castoramy.