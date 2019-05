20 lat oczekiwań i w końcu będzie. Hala lekkoatletyczna we Wrocławiu

Inwestycja to koszt około 40 milionów złotych. Połowę pokryje Ministerstwo Sportu, 10 milionów da Urząd Marszałkowski, a pozostała sumę miasto Wrocław. Termin jej ukończenia to grudzień 2021, ale jak zapewnia Zygmunt Worsa, prezes Dolnośląskiego Związku Lekkiej Atletyki, jest szansa, aby pierwsi zawodnicy weszli na halę rok wcześniej.

Obiekt wybudowany zostanie na ośmiohektarowej działce na wrocławskich Kłokoczycach. Teren ten należy do klubu Ślęza Wrocław, który to dwa lata temu został jego wieczystym użytkownikiem.

- Docelowo chcielibyśmy, aby podobne obiekty znajdowały się w każdym województwie. Stadiony mamy na dobrym poziomie, ale zimowe przestrzenie nie. Nasi zawodnicy zdobywają wiele medali, biją rekordy, trzeba dać im odpowiednią przestrzeń do treningów - zapewniał Henryk Olszewski, prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Hala będzie łączyła w sobie możliwość uprawiania sportów typowo lekkoatletycznych (profesjonalne bieżnie 200 i 60m, skocznie: w dal, do trójskoku, skoku wzwyż i o tyczce) z przestrzenią do gier zespołowych.

- Powstanie takiego miejsca we Wrocławiu to bardzo ważna inwestycja. Dzisiaj, o ile w sezonie letnim mamy gdzie trenować, to zimą musimy wyjeżdżać. Na dłuższą metę jest to bardzo męczące. Uważam, że dobre warunki do uprawiania sportów wpłyną także na liczbę dzieciaków, które będą chciały to robić, a także nasze sukcesy na dużych imprezach - mówi Rafał Omelko, mistrz świata w sztafecie 4x400m.