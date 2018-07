„Kafarnaum” Nadine Labaki otworzy, a „Szczęśliwy Lazzaro” Alice Rohrwacher zamknie 18. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty. 18. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty to największe wydarzenie filmowe w Polsce, już po raz 13. goszczące we Wrocławiu. W ciągu 11 dni, od 26 lipca do 5 sierpnia, na ponad 600 seansach widzowie zobaczą 225 pełnometrażowych filmów z ponad 50 krajów, spośród których 147 będzie miało polskie premiery, a 3 światowe. W tym roku poza kinem Nowe Horyzonty, festiwalowe pokazy będą również w Dolnośląskim Centrum Filmowym. Poniżej prezentujemy pełną listę filmów z podziałem na poszczególne sekcje.

Gala

Mistrzowie

Odkrycia

Ale Kino+

Pokazy specjalne

Front wizualny

Lost Lost Lost

Iran: Iran

Trzecie Oko: Girlhood

Oslo/Reykjavik

Bergman100

Ildikó Enyedi

Pedro Costa

Retrospektywa: João César Monteiro

Retrospektywa: Nicolas Roeg

Moico Nocne Szaleństwo

Shortlista

Teatroteka

Sezon

Kino Dzieci

Klub festiwalowy w Arsenale | Taste, that’s why

Scena Artystyczna

Wydarzenia specjalne

Wydarzenia branżowe

Spotkania literackie (Recepcja – Strefa Kultury Wrocław, ul. Ruska 46)

Odważne, bezkompromisowe filmy twórców poszukujących nowych form wyrazu; miejsce dla wizjonerów kina i artystów, którzy mają odwagę iść obraną przez siebie drogą wbrew panującym modom. W tym roku o Grand Prix konkurować będzie 12 produkcji z całego świata, a zwycięzcę wybierze jury w składzie: Valeska Grisebach, Anna Jadowska, Michał Marczak, Fred Kelemen oraz Claudia Landsberger., reż. Nelson Carlo de Los Santos Arias, Dominikana, Argentyna, Niemcy 2017, 106', reż. Bertrand Mandico, Francja 2017, 110', reż. Agnieszka Smoczyńska, Polska, Czechy, Szwecja 2018, 100', reż. Isabella Eklöf, Dania, Holandia, Szwecja 2018, 92', reż. Ognjen Glavonić, Serbia, Francja, Chorwacja, Iran, Katar 2018, 98', reż. Mónica Lairana, Argentyna, Brazylia, Holandia, Niemcy 2018, 95', reż. Valérie Massadian, Francja, Portugalia 2017, 128', reż. Ewa Banaszkiewicz, Mateusz Dymek, Wielka Brytania, Polska 2018, 93', reż. Jeremiah Zagar, USA 2018, 94', reż. Malene Choi Jensen, Danmark 2018, 87', reż. Hu Bo, Chiny 2018, 230', reż. João Salaviza, Renée Nader Messora, Portugalia 2018, 119'Przeboje z największych festiwali – m.in. Cannes, Berlinale, Sundance,Toronto, Locarno czy Rotterdamu., reż. Łukasz Grzegorzek, Polska 2018, 93', reż. Spike Lee, USA 2018, 128', reż. Matteo Garrone, Włochy, Francja 2018, 102', reż. Lars von Trier, Dania, Francja, Niemcy, Szwecja 2018, 155', reż. Damian Nenow, Raúl de la Fuente, Polska, Hiszpania, Niemcy, Belgia, Węgry 2018, 84', reż. Nadine Labaki, Liban, USA 2018, 120', reż. Kiriłł Sieriebriennikow, Rosja, Francja 2018, 126', reż. Olga Chajdas, Polska 2018, 130', reż. Lee Chang-dong, Korea Południowa 2018, 148', reż. Aneesh Chaganty, USA 2018, 101', reż. Hirokazu Koreeda, Japonia 2018, 121', reż. Alice Rohrwacher, Włochy, Szwajcaria, Francja, Niemcy 2018, 125', reż. David Robert Mitchell, USA 2018, 139', reż. Adina Pintilie, Rumunia, Niemcy, Czechy, Bułgaria, Francja 2018, 125', reż. Asghar Farhadi, Hiszpania, Francja, Włochy 2018, 132'Filmy nowohoryzontowych mistrzów, autorów doskonale znanych wrocławskiej publiczności., reż. Abbas Kiarostami, Iran, Francja 2017, 114', reż. Saskia Boddeke, Holandia 2017, 68', reż. Gaspar Noé, Francja 2018, 95', reż. Nanouk Leopold, Holandia, Belgia, Niemcy 2018, 94', reż. Eugène Green, Francja 2017, 76', reż. Terry Gilliam, Hiszpania, Belgia, Francja, Portugalia, Wielka Brytania 2018, 132', reż. James Benning, USA 2017, 108', reż. Robert Guédiguian, Francja 2017, 107', reż. Aleksiej German Ml., Rosja, Polska, Serbia 2018, 126', reż. Nuri Bilge Ceylan, Turcja, Macedonia, Francja, Niemcy, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Szwecja 2018, 188', reż. Laurent Cantet, Francja 2017, 113', reż. Abdellatif Kechiche, Francja, Włochy 2017, 175', reż. Jia Zhang-ke, Chiny, Francja, Japonia 2018, 150', reż. Stéphane Brizé, Francja 2018, 113', reż. Sebastián Lelio, Wielka Brytania, Irlandia, USA 2017, 114', reż. Lav Diaz, Filipiny 2018, 234', reż. Cristina Gallego, Ciro Guerra, Kolumbia, Dania 2018, 125', reż. Christophe Honoré, Francja 2018, 132', reż. Jean-Luc Godard, Szwajcaria, Francja 2018, 90', reż. Hong Sang-soo, Korea Południowa 2018, 66', reż. Jafar Panahi, Iran 2018, 100', reż. Aleksiej Fiedorczenko, Rosja 2018, 74', reż. Lucrecia Martel, Argentyna, Brazylia, Hiszpania, Dominikana, Francja, Holandia, Meksyk, Szwajcaria, USA, Portugalia, Liban 2017, 115', reż. Guy Maddin, Evan Johnson, Galen Johnson, USA 2017, 63', reż. Ziad Doueiri, Francja, Cypr, Belgia, Liban, USA 2017, 112'Odkrycia selekcjonerów przywiezione z największych festiwali oraz te wyszperane na niewielkich wydarzeniach filmowych., reż. Ewa Bukowska, Polska 2018, 82', reż. Milko Lazarow, Bułgaria, Niemcy, Francja 2018, 98', reż. Ian Lagarde, Kanada, Kuba 2017, 85', reż. Vivian Qu, Chiny 2017, 107', reż. Juliana Antunes, Brazylia 2017, 71', reż. Michał Mądracki, Maciej Mądracki, Gilles Lepore, Francja, Polska 2017, 64', reż. Zhang Miaoyan, Chiny, Francja 2017, 101', reż. Helena Wittmann, Niemcy 2017, 98', reż. Filipe Matzembacher, Marcio Reolon, Brazylia 2018, 118', reż. Nanfu Wang, USA 2017, 80', reż. Julien Faraut, Francja 2018, 95', reż. Aditya Vikram Sengupta, Indie, Francja, Singapur 2018, 90', reż. Bogdan Theodor Olteanu, Rumunia 2018, 70', reż. Ruben Desiere, Belgia, Słowacja 2017, 78', reż. Babis Makridis, Grecja, Polska 2018, 97', reż. Chengjie Cai, Chiny 2018, 120', reż. Václav Kadrnka, Czechy, Słowacja, Włochy 2017, 87', reż. Akira Ikeda, Japonia 2017, 93', reż. Kazuhiro Sôda, Japonia, USA 2018, 122', reż. Serge Bozon, Francja, Belgia 2017, 95', reż. Jaime Rosales, Hiszpania, Francja, Dania 2018, 107', reż. Zsófia Szilágyi, Węgry 2018, 99', reż. Constantin Popescu, Rumunia, Francja 2017, 152', reż. Camille Vidal-Naquet, Francja 2018, 97', reż. Fanni Metelius, Szwecja 2018, 100', reż. Wolfgang Fischer, Niemcy, Austria 2018, 93', reż. Amar Kanwar, Indie 2017, 85', reż. Axel Petersén, Måns Månsson, Szwecja 2018, 88', reż. Romain Gavras, Francja 2018, 100', reż. Silvina Schnicer, Ulises Porra Guardiola, Argentyna 2017, 91', reż. Klara Kochańska, Kasper Bajon, Polska 2018, 75', reż. Kamila Andini, Indonezja, Holandia, Australia, Katar 2017, 83', reż. Katarzyna Trzaska, Polska 2017, 78', reż. Marina Meliande, Brazylia 2018, 94', reż. Gustav Möller, Dania 2018, 85', reż. Savi Gabizon, Izrael 2017, 104'Filmy uznanych reżyserów, ulubieńców nowohoryzontowej widowni – sekcja przygotowana we współpracy z kanałem Ale kino+., reż. Lukas Dhont, Belgia, Holandia 2018, 105', reż. Ali Abbasi, Szwecja, Dania 2018, 101', reż. Philip Gröning, Niemcy, Francja, Szwajcaria 2018, 174', reż. Andrew Haigh, Wielka Brytania 2017, 121', reż. Chloé Zhao, USA 2017, 103', reż. Martin Šulík, Słowacja, Czechy, Austria 2018, 113', reż. Björn Runge, Szwecja, USA, Wielka Brytania 2017, 100', reż. Adam Sikora, Polska 2018, 89', reż. Aleksander Hertz, Polska 1917, 44', reż. Janusz Kondratiuk, Polska 2018, 102', reż. Jagoda Szelc, Polska 2018, 107', reż. Stephen Nomura Schible, USA 2018, 65', reż. Rajkumar Hirani, Indie 2018, 150', reż. Valeska Grisebach, Niemcy 2006, 88', reż. Louis Malle, Francja 1960, 93'Film w konfrontacji ze sztukami wizualnymi. Platforma pokazująca, w jaki sposób artyści wizualni pracują z filmem oraz jak twórcy filmowi wprowadzają do kina środki wyrazu z pola sztuki.Kuratorka sekcji: Ewa Szabłowska, reż. Johann Lurf, Austria 2017, 90', reż. Véréna Paravel, Lucien Castaing-Taylor, Francja 2017, 90', reż. Luise Donschen, Niemcy 2018, 67', reż. Mike Maryniuk, Kanada 2018, 72', reż. Barbara Visser, Holandia 2018, 70', reż. Heather Lenz, USA 2018, 80', reż. Andrew Kötting, Wielka Brytania 2017, 92', reż. Mark Cousins, Wielka Brytania 2018, 110', reż. Xu Bing, Chiny 2017, 81', reż. Giorgio Ferrero, Frederico Biasin, Włochy 2017, 95', reż. Iris Zaki, Izrael, Wielka Brytania 2018, 70', reż. Cristóbal León, Joaquín Cociña, Chile, Niemcy 2018, 75'Filmy reżyserów przez lata odkrywanych przez festiwal, filmy z obrzeży międzynarodowych festiwali zapomniane i niedocenione, a przy tym odważne, nieklasyczne, poszukujące nowych rozwiązań.Kuratorzy sekcji: Mariusz Mikliński, Agnieszka Szeffel, Mariusz Wojas, reż. Maud Alpi, Francja 2016, 82', reż. Xu Xin, Chiny 2017, 156', reż. Joji Koyama, Tujiko Noriko, Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Luxembourg, Japonia 2017, 84', reż. Pablo Chavarría Gutiérrez, Meksyk 2017, 75', reż. Nicolás Pereda, Meksyk, Kanada 2015, 53', reż. Xuebo Wang, Chiny 2016, 92', reż. Pietro Marcello, Włochy, Francja 2015, 87', reż. David Gutiérrez Camps, Hiszpania 2017, 77', reż. Christophe Bisson, Francja 2016, 71'Spojrzenie na nowe, niezależne kino irańskie. W sekcji Iran : Iran widzowie zobaczą twórczość pokolenia reżyserów, którzy muszą być niejako outsiderami we własnym kraju – omijać gorset cenzury i pracować na granicy legalności. W kontraście do nich pozostają twórcy wychowani na emigracji, budujący swoją perską tożsamość z zapośredniczonych obrazów i opowieści rodziców-emigrantów.Kuratorka sekcji: Ewa Szabłowska, reż. Ali Ahmadzadeh, Iran 2015, 97', reż. Fereydoun Jeyrani, Iran 2017, 107', reż. Susan Gordanshekan, Niemcy 2018, 93', reż. Ali Abbasi, Szwecja, Dania 2018, 101', reż. Shahram Mokri, Iran 2017, 102', reż. Kazem Mollaie, Iran 2017, 81', reż. Samira Eskandarfar, Iran 2013, 70', reż. Keywan Karimi, Iran 2012, 60', reż. Mohammadreza Farzad, Iran 2012, 30', reż. Pouya Shahrabi, Iran 2001, 9', reż. Susan Bayani, Iran 2011, 30', reż. Mania Akbari, Iran 2011, 80', reż. Azadi Moghadam, Iran 2018, 61', reż. Shirin Neshat, Shoja Azari, Niemcy, Austria, Włochy, Maroko 2017, 90', reż. Mani Haghighi, Iran 2018, 108', reż. Pooya Badkoobeh, Iran 2018, 95', reż. Milad Alami, Dania 2017, 100', reż. Ali Asgari, Iran, Katar 2017, 89'Trzecie Oko to sekcja eksplorująca współczesność, badająca trendy i idee, które ją definiują. W tym roku króluje Girlhood, czyli dziewczyńskość – filmy o dojrzewaniu młodych kobiet, w których własnymi oczami portretują ten proces.Kuratorka sekcji: Ewa Szabłowska, reż. Josephine Decker, USA 2018, 93', reż. Irene Lusztig, USA 2018, 101', reż. Crystal Moselle, USA 2018, 100', reż. Ester Martin Bergsmark, Szwecja 2018, 45'(Maria Kozłowska, Maria Toboła) /(Maria Kozłowska, Maria Toboła), reż. , Polska , 25', reż. Annika Berg, Dania 2017, 96', reż. Santiago Caicedo, Kolumbia, Ekwador 2018, 97'Sekcja powstała we współpracy z Funduszami Norweskimi i Europejskim Obszarem Gospodarczym, w której zostaną zaprezentowane dokonania współczesnego kina norweskiego i islandzkiego., reż. Joe Penna, Islandia 2018, 97', reż. Jonas Matzow Gulbrandsen, Norwegia 2017, 97', reż. Kristoffer Borgli, Norwegia 2017, 88', reż. Ísold Uggadóttir, Islandia 2018, 102', reż. Joachim Trier, Norwegia, Francja, Dania, Szwecja 2017, 116', reż. Erik Poppe, Norwegia 2018, 92', reż. Iram Haq, Norwegia, Niemcy, Szwecja 2017, 106', reż. Hafsteinn Gunnar Sigurðsson, Islandia, Francja 2017, 89'W stulecie urodzin (14 lipca 2018) jednego z najważniejszych twórców kina, MFF Nowe Horyzonty przystąpił do międzynarodowego projektu Bergman100, którego partnerami są Ambasada Szwecji w Warszawie, Instytut Szwedzki oraz Szwedzki Instytut Filmowy. Widzowie zobaczą najważniejsze filmy mistrza oraz nowe filmy dokumentalne poświęcone reżyserowi. W Kinie Nowe Horyzonty będzie prezentowana wystawa(kuratorka: Anna Maria Bernitz) oraz interaktywna instalacjaautorstwa Annmari Kastrup i Andersa Rabeniusa (wystawę i instalację będzie można oglądać do 14 października)., 86', reż. Linus Tunström, Szwecja 2018, 14', reż. Lisa Aschan, Szwecja 2018, 13', reż. Patrik Eklund, Szwecja 2018, 17', reż. Tomas Alfredson, Szwecja 2018, 15', reż. Pernilla August, Szwecja 2018, 16', reż. Liv Strömquist, Jane Magnusson, Szwecja 2018, 11', reż. Jane Magnusson, Szwecja, Norwegia 2018, 117', reż. Ingmar Bergman, Szwecja, Francja, Niemcy Zachodnie 1982, 188', reż. Fredrik Stattin, Szwecja 2016, 51', reż. Ingmar Bergman, Alexander Ekman, Szwecja 2014, 30', reż. Ingmar Bergman, USA, Niemcy Zachodnie 1977, 119', reż. Ingmar Bergman, Francja, Niemcy Zachodnie, Szwecja, Wielka Brytania 1978, 99', reż. Ingmar Bergman, Szwecja 1966, 85', reż. Ingmar Bergman, Szwecja, Dania, Norwegia, Włochy, Finlandia, Niemcy, Austria 2003, 107', reż. Ingmar Bergman, Szwecja 1957, 96', reż. Ingmar Bergman, Szwecja 1957, 91', reż. Ingmar Bergman, Szwecja 1953, 96', reż. Jörn Donner, Finlandia 2018, 55'Jedna z najciekawszych europejskich reżyserek, autorka wizjonerskich, poetyckich arcydzieł, m. in.:; ze znakomitą, podwójną rolą Doroty Segdy) oraz, powróciła w 2017 roku nagrodzonym Złotym Niedźwiedziem na festiwalu w Berlinie romantyczno-surrealistycznym filmem, reż. Ildikó Enyedi, Węgry 2017, 119', reż. Ildikó Enyedi, Węgry 1987, 70', reż. Ildikó Enyedi, Węgry 2008, 20' ], reż. Ildikó Enyedi, Węgry, Niemcy Zachodnie, Kuba 1989, 104', reż. Ildikó Enyedi, Węgry, Francja 1999, 100', reż. Ildikó Enyedi, Węgry 1997, 60'Wielka osobowość portugalskiego kina. Jego ascetyczne, symboliczne, a zarazem polityczne kino dotyka postkolonialnych traum i sytuuje się po stronie ludzi słabszych, wykluczonych, „niewidzialnych” dla systemu. Podczas festiwalu swoją premierę będzie miała książka „Pedro Costa: Nienapisana historia” – przygotowany przez Agnieszkę Szeffel wywiad-rzeka z reżyserem.Kuratorka retrospektywy: Małgorzata Sadowska, reż. Pedro Costa, Portugalia, Francja 1994, 110', reż. Pedro Costa, Portugalia, Francja 2001, 104', reż. Pedro Costa, Thierry Lounas, Portugalia, Francja 2003, 18', reż. Pedro Costa, Portugalia 2014, 103', reż. Pedro Costa, Portugalia 2010, 24' ], reż. Pedro Costa, Portugalia, Francja, Niemcy 1997, 94', reż. Pedro Costa, Portugalia 1989, 95', reż. Pedro Costa, Portugalia, Francja 2009, 98', reż. Pedro Costa, Portugalia, Francja, Szwajcaria 2006, 154', reż. Pedro Costa, Ayisha Abraham, Chantal Akerman, Vicente Ferraz, Bing Wang, Apichatpong Weerasethakul, Portugalia 2007, 105', reż. Pedro Costa, Harun Farocki, Eugène Green, Korea Południowa 2007, 102', reż. Pedro Costa, Portugalia, Niemcy, Szwajcaria 2000, 178'Portugalski radykał, anarchista i poeta kina, który sytuuje się po stronie outsiderów, humoru, perwersji i fantazji, a kinu narzuca własne narracje i własny rytm. Jego ekranowe alter ego , João de Deus, jest przewodnikiem po świecie na opak, gdzie rządzą czułość i melancholia.Kuratorka retrospektywy: Małgorzata Sadowska, reż. João César Monteiro, Portugalia, Francja 1997, 144', reż. João César Monteiro, Portugalia, Francja, Włochy, Dania 1995, 169', reż. João César Monteiro, Portugalia 2000, 75', reż. João César Monteiro, Portugalia 1986, 144', reż. João César Monteiro, Portugalia, Francja 2003, 175', reż. João César Monteiro, Portugalia, Francja 1992, 91', reż. João César Monteiro, Portugalia 1981, 118'Wspomnienia z Żółtego Domu / Recordações de Casa Amarela / Recollections of the Yellow House, reż. João César Monteiro, Portugalia 1989, 122'Jeden z najoryginalniejszych brytyjskich twórców: reżyser z pasją burzący porządek klasycznej narracji, mistrz montażu, wybitny stylista. Zmagając się latami z odrzuceniem i niezrozumieniem, Roeg konsekwentnie podążał drogą outsidera, chętnie współpracując z artystami kojarzącymi się z kontrkulturowym buntem (David Bowie, Mick Jagger, Art Garfunkel). W trakcie festiwalu do rąk czytelników trafi polskie tłumaczenie autobiograficznej książki „Nicolas Roeg. Świat stale się zmienia”. Partnerem retrospektywy jest British Council.Kuratorka retrospektywy: Małgorzata Sadowska, reż. Nicolas Roeg, Wielka Brytania 1976, 139', reż. Nicolas Roeg, Wielka Brytania, USA 1983, 130', reż. David Thompson, Wielka Brytania 2015, 59', reż. Nicolas Roeg, Wielka Brytania, Włochy 1973, 110', reż. Nicolas Roeg, Donald Cammell, Wielka Brytania 1970, 105', reż. Nicolas Roeg, Wielka Brytania, USA 1988, 86', reż. Nicolas Roeg, Wielka Brytania, Australia 1971, 96', reż. Nicolas Roeg, Wielka Brytania, USA 1990, 91', reż. Nicolas Roeg, Wielka Brytania 1980, 123', reż. Nicolas Roeg, Wielka Brytania 1985, 108'Zestaw filmów, które dekonstruują schematy kina gatunkowego, zaskakują i przekraczają granice. Filmowy odlot., reż. F.J. Ossang, Francja, Portugalia 2017, 99', reż. Yannis Veslemes, Ashim Ahluwalia, Can Evrenol, Severin Fiala, Veronika Franz, Katrin Gebbe, Calvin Reeder, Agnieszka Smoczyńska, Peter Strickland, Nowa Zelandia 2018, 117', reż. Ana Urushadze, Gruzja, Estonia 2017, 107', reż. Tilman Singer, Niemcy 2018, 70', reż. Hélène Cattet, Bruno Forzani, Francja, Belgia 2017, 92', reż. Dominique Rocher, Francja 2018, 93', reż. Nicolas Pesce, USA 2018, 81', reż. Sebastián Hofmann, Meksyk, Holandia 2018, 96', reż. Pen-ek Ratanaruang, Tajlandia, Niemcy, Norwegia 2017, 108'Wybór nowych polskich filmów krótkometrażowych, będących najbliżej idei festiwalu.Kuratorka sekcji: Magdalena Sztorc, 92', reż. Marta Pajek, Polska 2018, 12', reż. Piotr Sułkowski, Polska 2018, 12', reż. Bianca Lucas, Polska, Bośnia i Hercegowina 2017, 23', reż. Jakub Piątek, Polska 2018, 29', reż. Zuzanna Grajcewicz, Polska 2017, 16', 96', reż. Katarzyna Gondek, Polska 2017, 15', reż. Sebastian Weber, Polska 2018, 30', reż. Justyna Mytnik, Polska 2017, 16', reż. Agata Mianowska, Polska 2018, 7', reż. Jakub Radej, Polska 2017, 28', 99', reż. Karina Hajdamowicz, Polska 2018, 15', reż. Emi Buchwald, Polska 2017, 25', reż. Marta Magnuska, Polska 2018, 5', reż. Urszula Palusińska, Polska 2018, 19', reż. Katarzyna Ewa Żak, Polska 2017, 20', reż. Sylwia Rosak, Polska 2018, 15'Teatroteka FEST to organizowany w Warszawie festiwal spektakli teatru telewizji wyreżyserowanych przez debiutujących w tym gatunku twórców. Powstające w studiach WFDiF inscenizacje oparte są na tekstach młodych polskich dramatopisarzy. Cykl stanowi połączenie teatru i sztuki filmowej., reż. Wawrzyniec Kostrzewski, Polska 2013, 67', reż. Daria Kopiec, Polska 2017, 54', reż. Paweł Paszta, Polska 2017, 67', reż. Mateusz Bednarkiewicz, Polska 2016, 44' ], reż. Agata Puszcz, Polska 2014, 51', reż. Michał Szcześniak, Polska 2017, 56', reż. Katarzyna Trzaska, Polska 2016, 61', reż. Agnieszka Smoczyńska, Polska 2015, 52', reż. Wojciech Urbański, Polska 2017, 47', reż. Anna Wieczur-Bluszcz, Polska 2016, 76', reż. Wojciech Faruga, Polska 2013, 55', reż. Adam Sajnuk, Polska 2015, 89'Wybór najważniejszych filmów sezonu, prezentowanych już w polskich kinach lub na innych polskich festiwalach., reż. Kantemir Balagov, Rosja 2017, 118', reż. Marcelo Martinessi, Paragwaj, Niemcy, Urugwaj, Brazylia, Norwegia, Francja 2018, 95', reż. Anna Jadowska, Polska 2017, 90', reż. Sebastián Lelio, Chile, Hiszpania, USA, Niemcy 2017, 104', reż. Samuel Maoz, Izrael, Szwajcaria, Niemcy, Francja 2017, 108', reż. Bruno Dumont, Francja 2017, 107', reż. Lav Diaz, Filipiny 2016, 229', reż. Carla Simón, Hiszpania 2017, 97', reż. Andrey Zvyagintsev, Rosja, Francja 2017, 127', reż. Rungano Nyoni, Wielka Brytania, Francja 2017, 90', reż. Wang Bing, Chiny, Francja, Niemcy 2017, 86', reż. Michael Pearce, Wielka Brytania 2017, 107', reż. Łukasz Ronduda, Polska 2017, 78', reż. Šarūnas Bartas, Litwa, Francja, Ukraina, Polska 2017, 115', reż. Luca Guadagnino, Włochy, Francja, Brazylia, USA 2017, 132', reż. Ruben Östlund, Szwecja, Niemcy, Francja, Dania 2017, 142', reż. JR, Agnès Varda, Francja 2017, 94', reż. Thomas Stuber, Niemcy 2018, 125', reż. Valeska Grisebach, Niemcy, Bułgaria, Austria 2017, 119', reż. Jagoda Szelc, Polska 2017, 106', reż. Hlynur Pálmason, Dania 2017, 100', reż. Jean-Paul Civeyrac, Francja 2018, 137'Wybór najnowszych filmów dla dzieci.Kuratorka sekcji: Joanna Żak, reż. Marcin Wasilewski, Łukasz Kacprowicz, Polska 2018, 55', reż. Torill Kove, Norwegia 2013, 72', reż. Arne Lindtner Næss, Norwegia 2015, 75', 44', reż. Edmunds Jansons, Latvia 2012, 2', reż. Evalds Lacis, Litwa 2012, 10', reż. Edmunds Jansons, Latvia 2010, 7', reż. Riho Unt, Estonia 2013, 5', reż. Janno Põldma, Heiki Ernits, Estonia 2000, 10', reż. Giedrė Narušytė Boots, Litwa, Belgia 2016, 3', reż. Riho Unt, Sergei Kibus, Estonia 2017, 5', reż. Edmunds Jansons, Latvia 2012, 2', 52', reż. Jeroen Jaspaert, Daniel Snaddon, Wielka Brytania 2015, 27', reż. Jeroen Jaspaert, Wielka Brytania 2017, 25', reż. Katarína Kerekesová, Slovak Republic 2018, 33', reż. Rasmus A. Sivertsen, Norwegia 2015, 78'Klub festiwalowy zostanie zorganizowany pod hasłem Taste, that’s why. W dniu otwarcia festiwalu na widzów czekać będzieAleksandra Hertza z 1917 roku – pokaz z muzyką Włodka Pawlika wykonywaną na żywo w Arsenale (26.07, 22:00). W kolejne dni na scenie wystąpią:(27.07, 22:00),– dj set (27.07, 22:00),(28.07, 22:00),(29.07, 22:00),(30.07, 22:00),(31.07, 22:00),(1.08, 22:00),(2.08, 22:00),(2.08, 24:00),(3.08, 22:00),(4.08, 24:00)(4.08, 22:00),(4.08, 24:00).Wstęp na wszystkie wydarzenia w klubie festiwalowym jest bezpłatny.(Kino Nowe Horyzonty, 26.07-14.10, wernisaż: 27.07 o 17:00):W stylu Bergmana: kino, moda, sztuka – wystawa koncentruje się na czterech filmach reżysera –oraz– w kontekście wpływu, jaki Bergman wywarł na współczesną modę i sztukę.autorstwa Annmari Kastrup i Andersa Rabeniusa. Składają się na nią 32 fantastycznie dobrane, arcyciekawe klipy, odwołujące się do kluczowych tematów, charakterystycznych cech stylu czy metody pracy szwedzkiego reżysera.***(galeria Studio BWA Wrocław, wernisaż: 27.07 o 19:00; 28.07-05.08, 14:00-22:00, później 08-18.08 w godzinach działania galerii Studio BWA Wrocław) – seans wystawowy zbudowany z projekcji i instalacji wideo irańskich artystek i artystów, rozszerzający przegląd nowego kina irańskiego.Czy w Iranie jest miejsce na nowe media? (galeria Studio BWA Wrocław, 30.07, 18:00) – wykład Amiralego Ghasemiego, artysty, kuratora, kluczowego animatora teherańskiej sceny wideo oraz twórcy niezależnych instytucji: Parking Gallery Space i New Media Society.(Dolnośląskie Centrum Filmowe, 27.07-05.08) – Narodowe Centrum Kultury Filmowej prezentuje instalację poświęconą pionierowi kinematografii Kazimierzowi Prószyńskiemu: wybitnemu wynalazcy i wizjonerowi, który w swojej pracy nad „ożywieniem fotografii” wyprzedził nawet braci Lumière. Publiczność festiwalowa obejrzy również jedyny na świecie egzemplarz biopleografu Kazimierza Prószyńskiego.(IP Studio, 27-29.07, 13:00-21:00) – eksperyment na dźwięki, proste formy geometryczne i otoczenie. Druga odsłona cyklicznego projektu Ambient Room realizowanego przez IP Group w IP Studio – aktywnej pracowni i przestrzeni kreatywnej. Projekt finansowany ze środków gminy Wrocław.(Wyspa Tamka ART HUB x KLUB, 28-29.07, 11:00-20:00) – projekt łączący kulinaria, sztuki performatywne i wizualne – eksperyment, w którym obszarem badań stają się nasze kubki smakowe i zmysły. Projekt finansowany ze środków gminy Wrocław.(Wrocławska Galeria Polskiego Plakatu, 26.07-11.08, 12:00-18:00, wernisaż z udziałem autora: 28.07 o 18:00) – Pągowski to człowiek-instytucja. Od 1978 roku jest twórcą nieustannie i niezwykle aktywnym. Na wystawie będzie można obejrzeć około 80 plakatów filmowych – od pierwszych projektów sprzed czterech dekad po plakaty wydane w ostatnich latach.(30 lipca – 1 sierpnia 2018) – wydarzenie współorganizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, podczas którego przedstawiciele branży filmowej z całego świata poznają najnowsze kino polskie na każdym etapie produkcji. Partnerami wydarzenia są: Wrocław Film Commission, Mazovia Warsaw Film Commission, Łodź Film Commission, Krakow Film Commission, Podkarpackie Film Commission, Warmińsko-Mazurski Fundusz Filmowy, Coloroffon, Aeroplan Studios oraz Instytut Adama Mickiewicza i EAVE.organizowane przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty i Creative Europe Desk Polska to warsztaty dla młodych filmowców z Europy dotyczące różnych aspektów promocji i rozwoju projektu. 9. edycja Studia Nowe Horyzonty+ odbędzie się w dniach 27 – 30 lipca 2018. Partnerami Studia Nowe Horyzonty+ są EAVE, London Film Academy, Ale Kino+, British Council, oraz Ambasada Holandii, Instytut Francuski, Rumuński Instytut Kultury, Austriackie Forum Kultury, Duński Instytut Kultury, Instytut Cervantesa.to roczne warsztaty rozwoju pełnometrażowych scenariuszy filmowych. Ostatnia sesja Atelier odbędzie się we Wrocławiu i zakończy prezentacją projektów przed polską branżą filmową w dniu 30 lipca. Partnerami Atelier Scenariuszowego są MFF Nowe Horyzonty, EC1 Łódź – Miasto Kultury, Narodowe Centrum Kultury Filmowej, Krakowska Komisja Filmowa, Wydawnictwo Myśliński. Program dofinansowany został przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.Spotkania literackie odbędą się pod hasłem „Literatura. OUT”. W tym roku Michał Nogaś będzie rozmawiał z autorami i autorkami dwóch powieści i dwóch reportaży, a także współreżyserem filmu o Ryszardzie Kapuścińskim. Martyna Bunda opowie o poświęconej silnym Kaszubkom „Nieczułości” i literaturze kobiecej (28.07, 18:00), a Jacek Dehnel i Piotr Tarczyński (29.07, 18:00) – o nowej odsłonie przygód profesorowej Szczupaczyńskiej („Seans w Domu Egipskim”). Adam Wajrak (30.07, 18:00) weźmie udział w dyskusji o przyrodzie („Wielka księga prawdziwych tropicieli”), a Karolina Sulej i Mateusz Kubiki zastanowią się wspólnie z uczestnikami, czy „Wszyscy jesteśmy dziwni” – jak głosi tytuł ich reportażu o Coney Island (2.08, 18:00). Damian Nenow przybliży natomiast pracę nad animowanym dokumentem „Jeszcze dzień życia” (opartym na książce Kapuścińskiego); w rozmowie wezmą udział również krytyczka literacka Urszula Glensk oraz reporter Wojciech Jagielski (31.07, 18:00).