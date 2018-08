18. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty dobiega końca. W sobotę na gali poznaliśmy zwycięzcę, a raczej zwycięzców, bo publiczność przyznała swoją nagrodę.

Grand Prix Międzynarodowego Konkursu Nowe Horyzonty zdobyła pochodząca ze Szwecji Isabella Eklöf, autorka filmu. Spośród 12 konkursowych produkcji aż 7 zostało wyreżyserowanych przez kobiety. Tegoroczna odsłona Nowych Horyzontów może pochwalić się także rekordową frekwencją.Laureatem Nagrody Publiczności został(Da xiang xi di er zuo) w reżyserii pochodzącego z Chin Hu Bo, który zmarł tragicznie w zeszłym roku. Siedzący słoń to jego fabularny debiut i zarazem ostatni film.– Pokazujemy filmy młodszych, starszych twórców. Jest jedna zasada: poszerzają horyzonty – mówił Marcin Pieńkowski, dyrektor artystyczny festiwalu. Roman Gutek, dyrektor festiwalu, dodał: – Jesteśmy bardzo dumni z publiczności, bo to prawie czterogodzinny film i niełatwy – dodał. Opowieść toczy się w ciągu jednego dnia, swoje kłopoty przeżywają bohaterowie kilku wątków, spiętych figurą mitycznego siedzącego słonia z miasta Manzhouli - jest nieporuszony, obojętny niczym Budda, przyglądający się okrucieństwom, jakie zadają sobie ludzie.W trakcie wrocławskiej gali wręczenia nagród został odczytany list Béli Tarra, filmowego nauczyciela Hu Bo. „Zgłosiły się do mnie setki chińskich reżyserów, ale gdy go poznałem, wiedziałem: to jest to! (…) W jego oczach widać było niezwykle silną osobowość. (…) Choć go straciliśmy, na zawsze pozostaną nam jego filmy”.Filmy oceniało jury: Valeska Grisebach (niemiecka reżyserka, zeszłoroczna laureatka Grand Prix za Western), Anna Jadowska (reżyserka nagradzanych Dzikich róż), Michał Marczak (autor docenionych na Sundance Wszystkich nieprzespanych nocy), Fred Kelemen (niemiecki reżyser i operator; bohater ubiegłorocznej retrospektywy na Nowych Horyzontach) oraz Claudia Landsberger (Holenderka, specjalistka od międzynarodowego marketingu filmowego, producentka kreatywna). – Wszystkie filmy były wysokiej jakości, a każdy osobny – podkreśliła Landsberger. – Claudia Landsberger przeczytała werdykt jury: - Film odzwierciedla w daleki od sentymentalizmu sposób mechanizmy konformizmu i zależności .W tym roku po raz pierwszy została przyznana także Nagroda im. Zuzanny Kolskiej dla najmłodszego artysty/artystki MFF Nowe Horyzonty, ufundowana przez Grażynę Błęcką-Kolską i Jana Jakuba Kolskiego. Wyróżnienie, które trafiło w ręce Zuzanny Grajcewicz za film, to gest wsparcia i wotum zaufania dla talentu twórczyni. Jej film opowiada o ludziach Teatr Polskiego – w podziemiu. – Uważamy, że to artyści wysokiej klasy – stwierdził Kolski. – Nagroda jest dla mnie przykładem pięknej odwagi, której wszystkim wam tutaj życzę - powiedziała laureatka.Nagrodzone filmy można zobaczyć jeszcze w ostatni dzień festiwalu (5 sierpnia). Pokazzacznie się o 16:15, ao 19:15.Roman Gutek i Marcin Pieńkowski mają miły zwyczaj żegnania się z publicznością we wszystkich salach. Doceniając pracę całego zespołu, Roman Gutek, jak zwykle, podziękował 162 wolontariuszom pracującym z sercem na festiwalu. Jest za co. dziękować, a ja przypomnę, że zespołu wolontariackiego pochodzą niektórzy pracownicy festiwalu, "wychowani" na tej imprezie . A że festiwal "stoi" przyjezdnymi z całego kraju, Roman Gutek podziękował im za udział i zaprosił wrocławian do kina, czynnego przez cały rok. Dyrektorzy zapowiedzieli datę następnego festiwalu: 25 lipca – 4 sierpnia 2019. Już nie mogę się doczekać!