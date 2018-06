Tylko dziś (26 czerwca) do północy można obejrzeć nagrodzone prace na 16. Przeglądzie Sztuki SURVIVAL.

Kończy się pięciodniowy Przegląd Sztuki SURVIVAL W tym roku hasłem Przeglądu jest "Kapitał" zilustrowany pracami na wszystkich poziomach pałacu Wallenberg-Pachalych. Został już rozstrzygnięty konkurs publiczności. Główną nagrodę – 2,5 tys. zł ufundowane przez Dom Development Wrocław dostali Monika Konieczna i Mariusz Sibila za Rekonstrukcję Biblioteki Aleksandryjskiej (na zdj.). Artyści wypełnili – jak piszą kuratorzy SURVIVALU – "jedno z pałacowych pomieszczeń >duchami< nauk: astronomii, geometrii, matematyki, optyki oraz >duchami< postaci, które z jednej strony są zasłużone dla nauki, z drugiej – uznawały duchowy wymiar ludzkiego życia za kluczowy. (...) Zaaranżowana na czas SURVIVALU symboliczna przestrzeń biblioteki jest swego rodzaju hołdem dla wiedzy rozumianej jako najważniejszy kapitał, który, łącząc w sobie duchowe i naukowe metody poznania, może zbliżyć nas do pojęcia ostatecznej przyczyny i natury wszechrzeczy".Artyści odnieśli się do: Hypatii Aleksandryjskiej – matematyczki, astronomki, filozofki, nauczycielki z IV i V wieku n.e., Johanna Wolfganga Goethego – niemieckiego poety i uczonego przełomu XVIII i XIX wieku, Johannesa Keplera – niemieckiego matematyka, astronoma, astrologa żyjącego na przełomie XVI i XVII wieku, Rudolfa Steinera – austriackiego mistyka i filozofa z przełomu XIX i XX wieku.– Publiczność oddała 330 głosów, "Rekonstrukcja..." dostała 60 – powiedział Michał Bieniek, dyrektor Przeglądu. II miejsce zajął "Profesjonał" Kolektywu Dracena, III projekt dźwiękowy Patryka Lichoty "Clinks of Monetization".Prace nagrodzone, a także 70 innych prac można oglądać dziś (26 czerwca) do północy. Pałac Wallenberg-Pachalych mieści się przy ul. Szajnochy 10 we Wrocławiu. Wstęp jest bezpłatny.SURVIVAL rozrósł się, stał prestiżową imprezą w dziedzinie sztuk wizualnych we Wrocławiu. Hasła wymyślane przez kuratorów są znakomite, a artyści "Kapitał" zilustrowali zabawnie, refleksyjnie, korzystając z wiedzy nie tylko plastycznej. Na SURVIVALU prezentuje się młoda sztuka, ambitni, zdolni, a także dojrzali artyści. Udział w SURVIVALU warto wpisać do życiorysu, bo zaproszenie na Przegląd to powód do dumy.Do następnej edycji został rok, a już dziś Fundacja Art Transparent, organizator SURVIVALU, prosi o wsparcie kończącej się imprezy. Na katalog potrzeba 30 000 złotych. "SURVIVAL, który znacie wyrósł na kulturze zrzuty. Od 16 lat jesteśmy w stanie go realizować z takim rozmachem tylko dzięki wsparciu ludzi i instytucji, którzy uwierzyli w naszą ideę. Dziś – jak wiecie – Przegląd Sztuki SURVIVAL to jedno z największych, niezależnych przedsięwzięć artystycznych w Polsce" – piszą organizatorzy.