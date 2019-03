150 kg trotylu pod mostem kolejowym na trasie Ludwikowice Kłodzkie - Wałbrzych [AKTUALIZACJA]

Wstrzymany był ruch pociągów na trasie Ludwikowice Kłodzkie - Wałbrzych, a na drodze wyznaczono objazdy przez Walim i Rzeczkę. Po wielu godzinach pracy służb, udało się opanować sytuację.

- Właśnie zakończyliśmy akcję (godz. 11.40) - mówi nam dowódca patrolu rozminowywania st. chorąży sztabowy Artur Adasik z Brzeskiego 1 Pułku Saperów. - Ewidentnie most był przygotowany do wysadzenia przez Niemców w czasie II wojny światowej. Nie wiadomo, dlaczego się na to nie zdecydowali. Ale materiał wybuchowy pozostał w tym miejscu do dzisiaj - tłumaczy Adasik.

Jak dodaje, w Świerkach saperzy zabezpieczyli 150 kg trotylu! Akcję ocenia jako trudną. -Trzeba było rozebrać jedną nitkę torów, bo trotyl znajdował się między nimi - zaznacza.

Saperzy przeszukali też cały teren i... pozbierali rozniesiony przez robotników trotyl... - Na początku nie wiedzieli co to jest i można powiedzieć, że roznieśli go po okolicy - tłumaczy nam saper z Brzegu.



