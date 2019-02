15 ulic bez prądu we Wrocławiu i pod miastem

W związku z pracami mieszkańcy muszą liczyć się z tym, że w godzinach od 7 do 16 prądu nie być w następujących lokalizacjach:

Krzyki: Grota-Roweckiego od 164 do 184 parzyste, Bardzka od 8 do 34 parzyste, Armii Krajowej od 45 do 47 nieparzyste oraz sygnalizacja drogowa na skrzyżowaniu z Bardzką, Ziębicka 31, Laskowa, Rybnicka od 1 do 37 i od 2 do 52, Czechowicka, Wadowicka od 2 do 28 parzyste, Opolska od 2 do 22 parzyste.

Śródmieście: Partyzantów od 35 do 43 nieparzyste, Nullo od 2 do 4 parzyste, Olszewskiego 32.

Fabryczna: Skoczylasa od 1 do 11 i od 2 do 8.

Bielany Wrocławskie: Niebieska, Atramentowa.