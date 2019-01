14 ulic bez prądu we Wrocławiu i pod miastem. Jest też awaria

Prądu nie będzie przy następujących lokalizacjach:

Godzina 7 – 16

Stare Miasto: pl. Legionów od 1 do 9 i od 2 do 8, Lelewela 1, Piłsudskiego od 14 do 18 parzyste, pl. Muzealny od 1 do 7, od 2 do 8, od 17 do 19 i od 18 do 20, Świebodzka od 3 do 7 i od 2 do 8.

Fabryczna: Śnieżna od 23 do 71 i od 22 do 82, Żółta od 1 do 41 i od 2 do 44, Źródlana, Jeleniogórska od 27 do 35 nieparzyste, Szkocka od 62 do 68 parzyste.

Psie Pole: Sołtysowicka 27e, Łużycka od 18 do 18c parzyste.

Radomierzyce: Kwiatowa.

Biestrzyków: Parkowa.



Godzina 5.17 – 7.30

Wrocław: ul. Pretficza, Hallera.