W piątek (13 lipca) we Wrocławiu zaczyna się Brave Festival. Trzynasta edycja to m.in. trzecia płeć z Meksyku, sugestywna muzyka oraz spektakle z Afryki i Ameryki Południowej, mistrzowie akrobacji breakdance, dwie taneczne konfrontacje, 20 filmów i konkurs filmowy.

Festiwal otworzy koncert Syrian Expat Philharmonic Orchestra z NFM Orkiestrą Leopoldinum w Operze Wrocławskiej. – Od kilku lat zastanawiałem się, co zrobić, żeby odczarować myślenie, że uchodźca, szczególnie syryjski, to terrorysta. Kiedy do państw europejskich napływa niemal milionowa armia ludzi, to oczywiście naturalną rzeczą jest brak poczucia bezpieczeństwa, bo nie wiadomo, kim są wszyscy. Ale też nienaturalnie jest uważać ich wszystkich za zagrożenie. W moim odczuciu, najprostszym sposobem przekonania się, że nie są zagrożeniem, jest poszukać artystów. Dlatego, że artysta jest pacyfistą – mówił dziś (10 lipca) w Barbarze, klubie festiwalowym Brave, Grzegorz Bral, pomysłodawca i dyrektor festiwalu. – Muzycy Leopoldinum zagrają wspólnie z filharmonikami Syrian Expat Philharmonic Orchestra muzykę syryjską i polską. Zobaczymy po prostu wspaniałych artystów, którzy ze stereotypem lansowanym przez polityków i telewizję nie mają nic wspólnego. Cieszę się, że od tego zaczynamy festiwal, bo o tym on jest – dodał. Dziś w Barbarze był też Ghasson Al Aboud, dyrygent SEPO: – Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy uczestniczyć w festiwalu, założenie orkiestry jest odwagą samo w sobie – mówił.Z kolei Adam Kruk, odpowiedzialny za 12. Przegląd Filmowy Brave Forbidden Cinema, mówił: – Filmów jest sporo, wybierając je, zwracałem przede wszystkim na wartość artystyczną. Zależało mi, żeby pokazać filmy, które faktycznie bronią się na poziomie artystycznym, podejmujące ważne, festiwalowe tematy. Chciałem, żeby były niepokazywane wcześniej w Polsce, albo wyświetlane w bardzo ograniczonym zakresie, żeby przybliżyć je publiczności – stwierdził. – Czasem historie są dramatyczne, niewidzialne. Ile w Polsce wiemy o birmańskich uchodźcach żyjących w Tajlandii? Opowie nam o nich film „Droga do Mandalay”. O losach filipińskich dzieci na ulicy opowie „Blanca”. Z jednej strony to rzeczywiście dramatyczne historie, które zahaczają o przetrwanie. Ale chodziło mi to, żeby nie był to bardzo czarny obraz. To są filmy dające nadzieję, po wyjściu z kina człowiek czuje się mimo wszystko zbudowany – stwierdził Adam Kruk.Na Scenie na Świebodzkim zobaczymy dwa występy włosko-szwajcarskiego tancerza Alessandro Schiattarellego, cierpiącego na chorobę, która objawia się stopniowym osłabianiem mięśni rąk. Weekend otwarcia zakończy performance „Requiem dla Alcaraván” Lukasa Avendano na Scenie na Świebodzkim przedstawiający tajemniczą trzecią płeć – kobiecych mężczyzn z kultury Indian Zapoteków. Spektakl łączy meksykańskie tradycje rodem ze stanu Oaxaca – barwne stroje kobiet, rytualne tańce i obrzędy, ze sztukami audiowizualnymi i interakcjami z publicznością.Bilety na wydarzenia Brave Festival 2018 są dostępne w punktach sprzedaży Eventim, on-line, w Centrum Festiwalowym w Barbarze (przy ul. Świdnickiej) oraz dodatkowo, w przypadku przeglądu filmowego, w kasach Dolnośląskiego Centrum Filmowego. Cały dochód ze sprzedaży biletów na Brave Festival, włącznie z przeglądem filmowym, orgazator – Stowarzyszenie Teatr Pieśń Kozła – przekaże międzynarodowej organizacji charytatywnej ROKPA, niosącej pomoc ubogim i osieroconym dzieciom w Tybecie. Brave Festival 2018 wsparła finansowo Gmina Wrocław oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szczegółowy program: TUTAJ