12-latek ratuje rozjeżdżane przez auta żaby. Prosi leśników o pomoc [ZDJĘCIA]

Nie potrzeba było wiele czasu na reakcję nadleśniczego Romana Bereźnickiego.

- Pierwsza myśl - została część materiałów z budowy płotków przy Jeziorze Bystrzyckim w Zagórzu – więc mamy z czego - relacjonuje. - W nadleśnictwie pracuje kilkadziesiąt osób. Po wykonaniu kilku telefonów okazuje się, że są chętni do pracy - więc ma kto to zrobić.

Decyzje zapadły, a we wtorek doszło do spotkania kilkunastu leśników z Tadeuszem i jego tatą, aby wybudować płotki dla żab.

Brawo dla chłopca!