10 rzeczy, o których musisz pamiętać PRZED dłuższą podróżą samochodem. 11 minut, które poprawi bezpieczeństwo Twojej jazdy

2. Sprawne światła

To jeden z najczęściej wytykanych błędów kierowców na drodze. Ktoś miga do Ciebie długimi światłami, a Ty nie masz sobie nic do zarzucenia? Sprawdź czy masz włączone światła albo czy nie jeździsz na przeciwmgielnych. Sprawne światła nie tylko pomagają w bezpiecznej jeździe, w ekstremalnych sytuacjach mogą uratować Ci życie.

Jak sprawdzić poprawne działanie świateł?

Ze sprawdzaniem świateł jest niestety trochę zachodu. Poprawność świateł można sprawdzić samodzielnie lub przy pomocy osoby z zewnątrz. Jak to zrobić?

Włącz światła mijania, wyjdź z samochodu i sprawdź białe oświetlenie z przodu.

Włącz światła drogowe, na tablicy rozdzielczej powinna pojawić się niebieska, niemigająca kontrolka, wyjdź z samochodu, sprawdź białe oświetlenie z przodu.

Włącz kierunkowskazy i sprawdź żółte oświetlenie z przodu i z tyłu, w niektórych samochodach także z boku lub na lusterkach

Włącz światła hamowania „STOP” - do tego potrzebna będzie pomoc drugiej osoby. Jedna osoba pozostaje w samochodzie wciskając hamulec, druga z tyłu samochodu sprawdza czy samochód generuje czerwone światło ostrzegające o manewrze hamowania.

Włącz światła awaryjne. Zwykle wystarczy wcisnąć odpowiedni przycisk z charakterystycznym trójkątem. Wyjdź z samochodu i sprawdź czy oba kierunkowskazy (prawy i lewy) świecą pulsacyjnie.

Włącz światła przeciwmgłowe.

PAMIĘTAJ! Nie wszystkie światła można wymienić samodzielnie. Najlepiej oddać samochód do autoryzowanego serwisu lub mechanika, który zna się na rzeczy. Ulokowanie niektórych świateł uniemożliwia swobodną wymianę.

CZAS: Kilka minut

3. Uzupełnienie oleju, płynu chłodniczego, płynu do spryskiwaczy

Na egzaminie na prawo jazdy zdałeś to śpiewająco, więc dlaczego nie teraz? Sprawdzaj poziom płynów w samochodzie, ponieważ KAŻDY z nich best niezbędny do bezpiecnej jazdy. TAK, nawet płyn do spryskiwaczy, szczególnie, kiedy przez długi czas jedziesz za tirem… w deszczu.

Jak sprawdzić poziom oleju, płynu chłodniczego i do spryskiwaczy w samochodzie?

Zacznij od rzeczy najprostszej:

Płyn do spryskiwaczy – nie ma tutaj specjalnej filozofii ani mechanizmu. Poziom płynu do spryskiwaczy sprawdzamy odkręcając nakrętkę oraz zerkając do środka. Jeśli nie widzimy płynu należy go uzupełnić.

Płyn chłodniczy – najlepiej wymienić u mechanika

Olej – sprawdzamy za pomocą bagnetu, który znajduje się pod maską. Bagnet wyciągamy, przecieramy ścierką do suchości, wkładamy w to samo miejsce, następnie wyciągamy i na podzielniku sprawdzamy jaki poziom oleju jest w naszym samochodzie. Olej wymieniamy najlepiej u mechanika.

CZAS: od 3 minut do kilku dni

4. Bezpiecznie ulokowany bagaż

Długa podróż = duży bagaż. Pamiętaj, że źle umieszczony niesie za sobą śmiertelne zagrożenie dla Ciebie i współpasażerów.

Jak bezpiecznie ulokować bagaż?

Na dłuższy wyjazd, wakacje czy przy przeprowadzce pakuj się tak, żeby Twój bagaż mieścił się w bagażniku. To jedyne miejsce, które jest przeznaczone na przewożenie rzeczy. Brakuje Ci miejsca? Możliwości jest kilka: przyczepka, bagażnik na dachu, zmniejszenie ilości przewożonych rzeczy.

PAMIĘTAJ! W bagażniku został łatwo dostępne miejsce dla gaśnicy i trójkąta ostrzegawczego, które są obowiązkowym wyposażeniem samochodu.

CZAS? Kilka minut

5. Ważny przegląd i ubezpieczenie

To podstawa przed KAŻDĄ podróżą, nie tylko tą na długie dystanse. Przegląd zwykle wydawany jest na 12 miesięcy, ubezpieczenie – w zależności od tego jaki plan wybierzesz. Kontroluj zbliżające się daty ważności. Zapisz je w kalendarzach, zrób przypomnienie w telefonie. Tutaj nie można działać na ostatnią chwilę. Ubezpieczenie MUSI zostać kontynuowane, bez dnia przerwy. I chociaż przed końcem umowy możemy się spodziewać telefonu z nową ofertą ubezpieczyciela to w przypadku sprawa wygląda zupełnie inaczej. Datę ważności przeglądu samochodu musimy kontrolować samodzielnie.

CZAS? Mniej niż 15 sekund

6. Kontrolki

Uruchom auto tak, aby na tablicy rozdzielczej pojawiły się kontrolki ostrzegawcze. W czasie postoju powinny świecić się kontrolki hamulca ręcznego (jeśli został zaciągnięty), otwartych drzwi oraz nie zapiętych pasów. Wszystkie inne kontrolki koloru żółtego są ostrzeżeniem, którego nie warto bagatelizować, koloru czerwonego są alarmem, który wiąże się z jak najszybszą wizytą u mechanika.

CZAS: 2 sekundy

7. Fotel

Ustaw fotel tak, aby zapewnić sobie komfort jazdy i dobre pole widzenia. Przy długiej jeździe fotel nie może być ustawiony sztywno, ponieważ sprawi ból kręgosłupa, nie może być też ustawiony zbyt poziomo, ponieważ ograniczy pole widzenia oraz dostęp do lusterek bocznych.

Fotel ustaw najpierw „góra-dół” a następnie „przód tył”. Fotel podnoszony automatycznie przechyla się w stronę kierownicy.

CZAS? Maksymalnie kilka minut

8. Lusterka

Nie wychodź z założenia, że raz ustawione będą działały cały czas. Samochód bywa użytkowany przez kilka osób, z czego każda może mieć inne preferencje, jeśli chodzi o ustawianie lusterek.

Jak zmienić ustawienie lusterek w samochodzie?

W zależności od tego czy ustawienie lusterek jest ręczne czy elektroniczne robi się to w różny sposób. Elektroniczne ustawienie lusterek zwykle umiejscowione w drzwiach kierowcy lub po lewej stronie kierownicy. Manualnie lusterka ustawiamy za pomocą korbki prawego i lewego lusterka.

CZAS: 60 sekund

9. Zamknięcie drzwi

Oczywista oczywistość, a jednak takie wpadki się zdarzają. Jeśli przy fotelu trzymają Cię pasy – super, ale jeśli nie – stwarza to zagrożenie dla życia i zdrowia. Przy złym zamknięciu drzwi powinna zapalić się czerwona kontrolka. Zwróć uwagę współpasażerom lub sam popraw zamknięcie drzwi.

CZAS: 2 sekundy

10. Pasy

OBOWIĄZKOWE do jazdy za dnia i w nocy. Wyrób w sobie nawy zapinania pasów. Do tego samego nakłaniaj współpasażerów. Odpowiednio w pasy zabezpieczaj także dzieci.

Czas: 2 sekundy