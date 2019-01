10 rzeczy, które najbardziej wkurzają pasażerów na lotnisku

Według tegorocznej edycji raportu Global Passenger Survey pasażerów samolotów coraz częściej denerwuje papierologia. Aż 45 procent ankietowanych wolałoby biometryczną identyfikację tożsamości aniżeli okazywanie paszportu. Podróżujący narzekają też na kolejki do odprawy i niedogodności związane z kontrolą bezpieczeństwa. W badaniu przeprowadzonym od kwietnia do lipca przebadano 10 408 respondentów. Zobacz, co jeszcze może wkurzać podróżnych na lotniskach.