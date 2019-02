10 powodów, dla których lepiej jest być singlem. Docenisz, że nie jesteś w związku

To hit w Karpaczu i innych kurortach. Urządzenie do robienia śnieżek! [ZDJĘCIA, FILM]

Urządzenie do robienia kulek śnieżnych to hit tegorocznej zimy w Karpaczu i innych kurortach. Ma je każdy szanujący się młody turysta, a i starszym dostarcza sporej frajdy. Hasło bitwa na śnieżki nabiera teraz zupełnie nowego wymiaru. Urządzenie do śnieżek kosztuje od 10 do 15 zł...