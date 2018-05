10 majówka żołnierska „ OPERACJA ZACHÓD 2018” sobota 19 maja 2018 r. od godz.10:00 do 22:00

Już po raz 10 –ty zapraszamy na plenerowo – rekreacyjną imprezę „ Operacja Zachód 2018” , wzbogacającą ofertę rekreacyjną Wrocławia, kierowaną do miłośników militariów, którzy odwiedzają nas z całymi rodzinami, często wielopokoleniowymi. Jest żywym miejscem pokazu eksponatów do których można wejść, wziąć broń do ręki, poczuć klimat tamtych czasów

Głównym zadaniem majówki to upowszechnianie tradycji i historii oręża polskiego, rozwinięcie uczuć i postaw patriotycznych oraz przybliżenie idei wojskowości w lekki sposób w atmosferze festynu i zabawy , wymiana doświadczeń i swobodny dostęp zwiedzających do eksponatów z historii XX wieku. Majówka ta odbywa się w ramach EUROPEJSKIEJ NOCY MUZEÓW, na terenie zespołu budowli militarnych Fortu Wrocław Nr 9 - Muzeum Militarne przy ul. Pełczyńskiej 33. Obiekt powstał pod koniec XIX w. i był najnowocześniejszym z "lekkich" fortec ówczesnych wschodnich granic cesarstwa Niemiec, aktualnie jeden z najlepiej zachowanych i dostępnych z 40 istniejących jeszcze obiektów fortecznych Wrocławia.



W godz. 10:00 – 19:00 zwiedzanie centralnego schronu Fortu, a tam wystawa o „Linii Maginota” oraz eksponaty znalezione podczas porządkowania Fortu. W jednej z kazamat żywa wystawa - tzw. Diorama - z udziałem żołnierzy pruskich w umundurowaniu i uzbrojeniu z 1918 r.

W obozie polowym zorganizowanym przez Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Militarnych i Historii „Twierdza Wrocław „ zobaczymy broń, wyposażenie i pojazdy militarne z ich własnych zbiorów oraz z Muzeum „Twierdza BTR - 40” i Vojenskiego Muzeum z Kralik (Czechy). Jak co rok, kolejka ustawi się do wojskowej polowej piekarni z ciągłym wypiekiem chleba.



Od godz.18:00 przeprowadzimy konkursy sprawnościowe – w tym przenoszenie „rannego” na noszach , rzut grantem F-1 do celu, przeciąganie „Willysa” ., by po godzinnej przerwie potrzebnej do przygotowania inscenizacji, o godz,20:00 zobaczyć widowisko dynamiczne MELDUNEK „N” przygotowane wspólnie z wrocławskim Centrum Technologii Audiowizualnym „CETA” i Łódzkim Centrum Filmowym. Tematem widowiska to inscenizacja zdobywania bunkra z 1945 r. a towarzyszyć temu będzie bogata pirotechnika i broń z tamtych lat.



Dodatkowe informacje można uzyskać: biuro@jedynka.art.pl lub telefonicznie pod nr 603 - 634 446



Muzeum znajduje się przy Obwodnicy Śródmiejskiej przy drodze Wrocław - Oborniki Śl. Dojazd autobusem MPK Nr 105 , 108, 111 oraz bezpośrednio pociągiem do stacji " Wrocław – Osobowice ". Dojazd do Muzeum od godz.17:00 specjalnym bezpłatnym autobusem linii M-2. Ostatni kurs spod Muzeum o godz.23:00



NA MAJÓWKĘ WSTĘP JEST BEZPŁATNY

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.